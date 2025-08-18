Autonome Fahrzeuge erkunden das Furttal

Auf den Strassen in den Zürcher Gemeinden des Furttals sowie in den Aargauer Gemeinden Killwangen und Würenlos verkehren per sofort zwei autonome Fahrzeuge. Die Elektroautos seien mit der Technologie zum automatisierten Fahren des Herstellers Weride ausgestattet, würden jedoch vorerst noch von einer Fahrerin oder einem Fahrer gesteuert, teilt die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich mit.

Die Autos sind im Rahmen des Pilotprojekts " intelligente automatisierte Mobilität " unterwegs, das im Herbst vergangenen Jahres gestartet worden war. Nun erfolge im ersten Schritt das mehrfache Abfahren der Strassen im Pilotgebiet. Die Fahrzeugsensoren (GPS, Lidar und Kameras) erfassten dabei die Umgebung und erstellen eine digitale Karte der Region. Sie enthalte deutlich mehr Informationen als eine Navigationskarte, beispielsweise auch Ampeln, Fahrbahnmarkierungen, Randsteinhöhen oder Spurbreiten. Die Karte ergänze künftig die Echtzeitaufnahmen für die sichere Navigation im Selbstfahrmodus.

Bereits während der Kartierung haben der Kanton und die beteiligten Firmen Massnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit getroffen. Wie die Volkswirtschaftsdirektion versichert, würde in eigenen Tests ermittelt, wie die eingesetzten Fahrzeuge Daten erheben, speichern und anonymisieren. Fahrzeug- und Kundendaten würden getrennt gespeichert, wobei die Fahrzeugdaten in einer separaten Cloud in einem Schweizer Rechenzentrum gesammelt werden. Zudem befinde sich das Projektteam im regelmässigen Austausch mit der Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich.

Testfahrten mit Sicherheitsfahrer

Im Anschluss an die Kartierungsphase werde beim Bundesamt für Strassen (Astra) eine Ausnahmebewilligung zum autonomen Fahren beantragt, so die Mitteilung. Dann sollen die Trainings- und Testphase folgen. Während der Trainings würden die Fahrzeuge lernen, die Verkehrsregeln und typische Situationen im Pilotgebiet zu meistern.

Während der Testphase verkehren dann erstmals autonome Fahrzeuge im Pilotgebiet. Wie die Volkswirtschaftsdirektion einschränkt, werde zunächst noch ein Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer sitzen, bevor die Fahrzeuge erstmals ohne Fahrer unterwegs sein werden. Dann übernehme eine zentrale Leitstelle bei Eurobus in Regensdorf die Fernüberwachung der Fahrzeuge. Zudem begleite das Astra alle Tests.

Öffentlicher Betriebsstart 2026

Erst nach erfolgreichem Abschluss der Testphase soll die Bevölkerung die selbstfahrenden Autos erstmals nutzen können, erklärt die Volkswirtschaftsdirektion. Dies werde gemäss aktuellem Projektstand frühestens in der ersten Jahreshälfte 2026 der Fall sein.

Laut Projektplan kann dann einer von maximal vier Pkw über eine App kostenpflichtig bestellt werden. Die Fahrzeuge würden die Passagiere an einem definierten Haltepunkt abholen und sie zu einem anderen Haltepunkt in der Pilotregion bringen. Die Flotte soll im weiteren Projektverlauf um Kleinbusse erweitert werden, so die Volkswirtschaftsdirektion.