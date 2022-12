Avaloq-Partner Confinale schafft neue Leitungspositionen

Avaloq-Partner Confinale erweitert seine Geschäftsleitung. Mit Pascal Inauen und Birol Izel rücken zwei weitere Avaloq-Spezialisten in die Führungsriege auf. Sie sollen die Bereiche Business Development und Sales leiten, wofür neue Positionen geschaffen wurden, wie aus einer Mitteilung von Confinale hervorgeht.

Pascal Inauen stiess 2015 zum Unternehmen und leitet den Markt Schweiz. Zusätzlich wird er künftig den Bereich Business Development verantworten. Inauen war ab 2011 als Senior Consultant bei Swisscom tätig, zuvor hatte er bei der Swisscom-Tochter Comit gearbeitet, die damals integriert wurde.

Birol Izel ist seit 2014 bei Confinale tätig und leitet den Markt Liechtenstein. Nun wird er zusätzlich als Head Sales die Verantwortung für den Verkaufsprozess übernehmen. Izel arbeitet vor seiner Zeit bei Confinale 4 Jahre bei der britischen Privatbank Coutts & Co. als Business Analyst.

"Die beiden neu geschaffenen, zentralen Positionen im Bereich Business Development sowie im Bereich Sales werden uns dabei unterstützen, unsere führende Rolle in der Avaloq-Community in Europa weiter auszubauen", wird Confinale-CEO Roland Staub in der Mitteilung zitiert