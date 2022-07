Avaya hat Nachfolger für Ourania Odermatt gefunden

Die Alpine-Region von Avaya wird neu von Roland Stettler geleitet. Wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist, hat Stettler den neuen Job bereits auf Anfang Juni angetreten. Als Country Manager in der Schweiz und in Österreich werde er die Beschleunigung der digitale Business Transformation der Kundschaft fokussieren, schreibt sein neuer Arbeitgeber.

Stettler übernimmt den Posten von Ourania Odermatt, die laut ihrem Linkedin-Profil nach drei Jahren als Alpine-Chefin bei dem Kommunikations-Spezialisten im Mai zu Servicenow als Senior Solution Sales Executive Switzerland gewechselt ist. Vor gut einem Jahr hatte sie uns den Weg skizziert , wie im 2023 "Avaya Inside" zu einer gänzlich Hersteller- und Cloud-agnostischen Plattform werden soll.

Auch der neue Alpine-Manager verspricht, mehr als nur "auf technischer Ebene zu verkaufen". Es gehe um die Realisierung digitaler Geschäftsmodelle, wobei die technische Ebene nur Mittel zum Zweck sei. Er wolle die Themen neu anpacken, verspricht Stettler. Besonders in den Bereichen Healthcare und Blaulicht-Organisationen, Telko und Dienstleistungen sowie Banken und Versicherungen sieht er dafür Wachstumspotentiale.

Stettler kommt von Orange Business Services, wo er seit Mitte 2020 als Director Sales geamtet hat. Zuvor hatte er fast 2 Jahre im Enterprise-Business für Apple Schweiz gearbeitet. Seine Karriere startete er 1997 bei HP und stand dann bei Getronics, der alten Orange sowie der einstigen CSC im Einsatz und engagierte sich in diversen Managementpositionen bei Nextiraone, Sunrise und in der Schweizer Dependance von T-Systems

In der neuen Position berichtet Stettler an Europa-Chef Andrea Ragazzi. Der erwartet von seinem neuen Mitarbeiter, dass der sich den vielen grossen Veränderungen gewachsen zeigt, die aktuell im Gange sind, wie Ragazzi sagt in der Mitteilung. Es gehe darum, neue Lösungen zusammen mit dem Team, den Partnern und den Kunden voranzutreiben. Stettler verspricht denn auch, mit Avaya als "Innovations-Beschleuniger" wirken zu wollen.