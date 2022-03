Avenir Suisse will Meldepflicht für Cybervorfälle

Die letzte These haben wir etwas genauer angeschaut, zumal wir das Thema soeben erst in einem Podcast diskutiert haben. Die Avenir-Suisse- Studie ist in seinen Forderungen unmissverständlich: Die hiesige Cybersicherheit müsse erhöht werden, Mängel seien zu beheben und eine klare Aufgabenteilung einzurichten. Dabei solle es keineswegs nur ums Militär selber gehen, sondern beispielsweise auch um kritische Infrastrukturen.

Bei der dann folgenden Diskussion über die Aufgabenteilung bei den Bemühungen um Cybersicherheit wird klargestellt, dass diese nicht nur zwischen Militär und anderen staatlichen Stellen, sondern auch zwischen Staat und Wirtschaft definiert werden müsse. "Auf die staatlichen Behörden bezogen scheinen das NCSC und das Fedpol im Vergleich zum VBS unterdotiert, zumal die zivilen Cyberrisiken aktuell die militärischen Cyberbedrohungen übertreffen", merken die Studienverfasser an.

Zudem heisst es dort, wenn "die Schweizer Cybersicherheit gesamthaft gestärkt werden soll, dann sollten Investitionen in die zivilen Instrumente getätigt werden – beispielsweise polizeiliche Massnahmen. Analog zur Terrorismusabwehr können so Verdrängungseffekte von der zivilen hin zur militärischen Sphäre vorgebeugt werden."

Thematisiert wird aber auch der Handlungsbedarf, der beim Schutz von kritischen Infrastrukturen besteht. Da diese mehrheitlich von Unternehmen in Staatsbesitz betrieben werden, liege bei ihnen "an sich" auch die Verantwortung für einen ausreichenden Schutz gegen Cyberattacken. Das Dilemma sei aber, dass eine kritische Infrastruktur nicht nur für das betroffene Unternehmen essentiell ist, sondern meist auch für die Bevölkerung – zum Teil in erheblichem Mass. "Hier liegt die staatliche Aufgabe deshalb in der Errichtung geeigneter Rahmenbedingungen, um das Entstehen solcher negativer Externalitäten unwahrscheinlicher zu machen", so Avenir Suisse. Angesprochen ist hier ein Förderalismusthema, zumal der Bundesrat noch Ende 2021 abgelehnt hatte, für den Schutz von Kantonen, Gemeinden und KMU vor Cyberangriffen zuständig zu sein.