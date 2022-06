AWK baut in der Romandie aus

Die AWK Group baut ihre Kompetenzen im Bereich Data Analytics & Artificial Intelligence (AI) in der Westschweiz aus. Dafür habe man per sofort Sandro Saitta als "Head of Data & AI – Suisse Romandie" ernannt, heisst es in einer Mitteilung. Saitta soll in diesem Aufgabenbereich Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Für die Sparte digitale Strategie und Transformation sei bereits auf Anfang Jahr Tom Milon von Boston Consulting zum Unternehmen gestossen.

Die Anstellung von Saitta und Milon unterstreiche das Engagement der AWK Group für den französischsprachigen Markt in der Schweiz, wird weiter mitgeteilt. Saitta soll in ein Team bestehender Datenwissenschaftler seine Kompetenz als Datenanalyst einbringen. Er werde "insbesondere bei der Unterstützung des gesamten Lebenszyklus von Daten und der Definition von Datenstrategien, aber auch bei der Ausbildung von Kompetenzen im Bereich Data und AI bei Kunden eine wichtige Rolle spielen".

Saitta hat in Data Science an der EPFL promoviert und zuletzt als Chief Industry Advisor die Industry Unit am Swiss Data Science Center aufgebaut und geleitet. Davor war er "Data Scientist and Global Forecasting Expert" bei Nestlé Nespresso. Neben seinen beruflichen Aufgaben unterrichtet Saitta laut seinem Linkedin-Profil seit 2018 Data Science an der EPFL und doziert seit Ende letzten Jahres auch an der Business School Lausanne (BSL) zu den Themen "Data Science, Machine Learning and AI for Business".