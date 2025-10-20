AWS beklagt Grossausfall

Ein Grossausfall von Servern beim Cloud-Anbieter AWS legte am Montagvormittag Teile des Internets lahm. Diverse Websites und Online-Dienste wie Atlassian, Facebook, Perplexity, Signal, Slack, Snapchat, Whatsapp und Zoom waren zeitweise nicht erreichbar.

AWS selbst registrierte kurz nach Mitternacht (Ortszeit, 10:00 Uhr Schweizer Zeit) eine steigende Anzahl an Fehlermeldungen in seiner Rechenzentrumsregion im Osten der USA. Kurz darauf wurde ein fehlerhafter Eintrag im Domain Name System (DNS) als Ursache für die Störungen identifiziert. Die Technikerinnen und Techniker konnten das Problem innerhalb einer halben Stunde beheben, heisst es auf der Statusseite von AWS. Seitdem kehren die Dienste und auch die angeschlossenen Websites in den Normalmodus zurück.

Laut Medienberichten betrafen die Störungen auch Gaming-Dienste wie Fortnite, Playstation Network, Pokémon Go und Steam sowie Amazon-Services wie Alexa und Prime Video. Der britische Sender 'BBC' meldete, dass die Homepage der britischen Steuerbehörde nicht zu erreichen war. Die Dienste des Bundesamts für Landestopografie (Swisstopo), einem Kunden von AWS in der Schweiz, funktionieren hingegen ohne Einschränkung.