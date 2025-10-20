AWS beklagt Grossausfall

20. Oktober 2025 um 11:00
  • technologien
  • AWS
  • Störung
  • Cloud
  • Rechenzentrum
image
Foto: AWS

Der Cloud-Anbieter AWS beklagte am Montagvormittag einen Grossausfall seiner Dienste. Grund war offenbar ein fehlerhafter Datenbank-Dienst in der Rechenzentrumsregion im Osten der USA.

Ein Grossausfall von Servern beim Cloud-Anbieter AWS legte am Montagvormittag Teile des Internets lahm. Diverse Websites und Online-Dienste wie Atlassian, Facebook, Perplexity, Signal, Slack, Snapchat, Whatsapp und Zoom waren zeitweise nicht erreichbar.
AWS selbst registrierte kurz nach Mitternacht (Ortszeit, 10:00 Uhr Schweizer Zeit) eine steigende Anzahl an Fehlermeldungen in seiner Rechenzentrumsregion im Osten der USA. Kurz darauf wurde ein fehlerhafter Eintrag im Domain Name System (DNS) als Ursache für die Störungen identifiziert. Die Technikerinnen und Techniker konnten das Problem innerhalb einer halben Stunde beheben, heisst es auf der Statusseite von AWS. Seitdem kehren die Dienste und auch die angeschlossenen Websites in den Normalmodus zurück.
Laut Medienberichten betrafen die Störungen auch Gaming-Dienste wie Fortnite, Playstation Network, Pokémon Go und Steam sowie Amazon-Services wie Alexa und Prime Video. Der britische Sender 'BBC' meldete, dass die Homepage der britischen Steuerbehörde nicht zu erreichen war. Die Dienste des Bundesamts für Landestopografie (Swisstopo), einem Kunden von AWS in der Schweiz, funktionieren hingegen ohne Einschränkung.
Update 15.15 Uhr: Die Administratorinnen und Administratoren bei AWS geben weitgehend Entwarnung. Auf der AWS-Statusseite heisst es, die meisten AWS-Dienste würden jetzt wieder normal laufen. "Während wir daran arbeiten, das Problem komplett zu lösen, könnten einige Anfragen noch etwas langsamer sein."
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Das Ende der Daten-Silos: Wie Streaming und Agentic AI Unternehmen transformieren

Inside IT sprach mit Mindy Ferguson, Vice President für Messaging und Streaming bei AWS, über die Bedeutung und die Vorteile von Data Streaming und wie es sich mit Agentic AI-Technologie ergänzt.

imageAbo

In Luzern geht die Debatte um Microsoft 365 weiter

Mit der FDP hat die nächste Partei im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht. Sie will wissen, nach welchen Kriterien die Datenspeicherung in der Cloud erfolgt. Denn offenbar hat der Datenumzug in Luzern schon begonnen.

publiziert am 20.10.2025
imageAbo

Oracle treibt seine Multi-Cloud-Strategie weiter voran

Oracle bringt seine Hardware und Datenbank-Services in die Rechenzentren von AWS, Azure und Google. Die Nachfrage ist gemäss dem Konzern stark. Das Angebot soll zügig ausgebaut werden.

publiziert am 17.10.2025
image

KI-Konsortium bezahlt Rekordsumme für RZ-Betreiber

Microsoft, Nvidia, xAI, Blackrock und weitere Investoren legen 40 Milliarden US-Dollar für Aligned Data Centers auf den Tisch.

publiziert am 16.10.2025