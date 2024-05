AWS-CEO Adam Selipsky tritt zurück

Adam Selipsky wird sich als AWS-CEO zurückziehen. Am 3. Juni werde Matt Garman das für Amazon wichtige Cloud-Geschäft leiten, geht aus einem internen Memo hervor, das nach Medienberichten vom Unternehmen publiziert wurde.

Selipsky hatte 2021 den Chefposten der Cloud-Sparte übernommen. Er folgte damals auf Andy Jassy, der wiederum die Nachfolge von Jeff Bezos als CEO von Amazon übernahm. Zwar wechselte Selipsky vor drei Jahren von Tableau zu AWS, aber es war eine Rückkehr zum Unternehmen, wo er zuvor viele Jahre für den AWS-Vertrieb, -Marketing und -Support zuständig gewesen ist.

In einer Mitteilung schreibt Amazon-CEO Andy Jassy, es sei geplant gewesen, dass Selipsky die CEO-Rolle "wahrscheinlich für einige Jahre übernehmen würde und dass er sich in dieser Zeit unter anderem darauf konzentrieren würde, die nächste Generation von Führungskräften vorzubereiten". Er habe das Unternehmen "geschickt geführt", so Jassy, und werde sich nun seiner nächsten Herausforderung zuwenden.

Neuer CEO kündigt Änderungen an

Matt Garman wird neuer CEO von AWS. Foto: zVg

Der designierte AWS-CEO, Matt Garman, arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten beim Unternehmen. Er startete im Sommer 2005 als MBA-Praktikant bei Amazon und kam später als einer der ersten AWS-Produktmanager in Vollzeit zum Cloud-Anbieter. Über die Jahre hatte er verschiedene leitende Rollen inne und wurde 2016 zum General Manager für alle AWS-Compute-Services ernannt. Ab 2020 verantwortete er global die Bereiche Sales, Marketing, Support und Professional Services.

Er freue sich, in seiner neuen Rolle loszulegen, so Garman in seiner Mitteilung an die Mitarbeitenden. "Es wird natürlich einige organisatorische Anpassungen geben", fügt der designierte AWS-CEO an. Einzelheiten dazu wolle das Unternehmen in den kommenden Wochen bekannt geben.

Abkühlung im Cloud-Markt

Gemäss Zahlen von Synergy ist AWS mit einem Anteil von 31% Public-Cloud-Marktführer. Dahinter folgen Microsoft Azure (25%) und Google Cloud (11%). Das Cloud-Geschäft, auch wenn sich das Wachstum zuletzt abschwächte , wird als Wachstumstreiber von Amazon angesehen. "Adam Selipsky verlässt AWS in einer starken Position", heisst es von Andy Jassy weiter.