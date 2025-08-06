AWS-Community trifft sich am Summit Zürich

6. August 2025 um 11:17
image
Eine Keynote am AWS Summit 2024. Foto: AWS

Der Cloud-Anbieter will an seinem Schweizer Kundenanlass den Schwerpunkt auf KI legen. Die AWS-Cloud sei breit ausgerollt und die optimale Plattform für KI-Anwendungen.

Der Cloud-Anbieter AWS zählt nach eigenen Angaben mehr als 10'000 aktive Kunden in der Schweiz. Die Verantwortlichen von Unternehmen, Startups, öffentlichen Organisationen und Partnern lädt Chris Keller, General Manager Europe Central bei AWS, zur Teilnahme am "AWS Summit Zürich" ein. Der Anlass findet am 11. September in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon statt.
Neben Keller wird Mindy Ferguson, Vice President AWS Streaming and Messaging, auf der Bühne stehen. Sie leitet das Portfolio von Streaming- und Datendiensten, die täglich Milliarden von Nachrichten für Unternehmen weltweit verarbeiten. Auch Kunden stehen auf der Bühne: Behshad Behzadi, CTO und Chief AI Officer bei Sportradar, gibt einen Einblick, wie der St. Galler Technologiekonzern KI nutzt, um Sportfans näher an den Court, die Rennstrecke oder das Spielfeld zu bringen.
Ferner erläutert Feroz Sheikh, CTO von Syngenta, die digitale Transformation in der Landwirtschaft und zeigt, wie sein Unternehmen Technologie einsetzt, um nachhaltig zur globalen Ernährungssicherheit beizutragen.
Rund um die Keynotes hat AWS diverse Schweizer Kunden und Partner eingeladen, um in über 80 Sessions zu verschiedenen Themen wie KI und Machine Learning, Analytics, Cloud und digitale Transformation zu sprechen. Unter anderem Avaloq, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Pictet, die Schweizerische Post, Raiffeisen Bank und Swisscom berichten von ihren Projekten.

Tickets für den "AWS Summit Zürich"

Der Eintritt zum "AWS Summit Zürich" am 11. September in der Halle 550 ist mit einem kostenlosen Ticket möglich. Das Ticket bekommen Sie nach einer kurzen Registrierung auf der Summit-Website oder über den direkten Anmeldungslink.

Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner des "AWS Summit Zürich".

image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Anklage wegen Ransomware beim Bezirksgericht Zürich

Einem Einzeltäter wirft die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vor, an der Entwicklung von Ransomware beteiligt gewesen zu sein. Mit der Malware soll er Firmen erpresst haben.

publiziert am 6.8.2025
image

OpenAI bringt zwei lokal ausführbare Modelle

Mit GPT-OSS veröffentlicht OpenAI zwei neue offene Sprachmodelle unter einer Apache-2.0-Lizenz. So kann auch AWS zum ersten Mal OpenAI-KI anbieten.

publiziert am 6.8.2025
image

U-Blox kann Umsatz deutlich steigern

Der Schweizer Chipdesigner konnte im ersten Halbjahr deutlich mehr verkaufen. Der Betriebsgewinn war nach einem dicken Minus wieder leicht positiv.

publiziert am 6.8.2025
image

Aviatik-KI-Startup Daedalean für 180 Millionen ins Ausland verkauft

Das Schweizer Startup hat eine KI-gestützte Avionik-Software entwickelt. Jetzt wurde es von einem nieder­ländischen Drohnen­hersteller übernommen.

publiziert am 6.8.2025