AWS-Community trifft sich am Summit Zürich

Der Cloud-Anbieter AWS zählt nach eigenen Angaben mehr als 10'000 aktive Kunden in der Schweiz. Die Verantwortlichen von Unternehmen, Startups, öffentlichen Organisationen und Partnern lädt Chris Keller, General Manager Europe Central bei AWS, zur Teilnahme am "AWS Summit Zürich" ein. Der Anlass findet am 11. September in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon statt.

Neben Keller wird Mindy Ferguson, Vice President AWS Streaming and Messaging, auf der Bühne stehen. Sie leitet das Portfolio von Streaming- und Datendiensten, die täglich Milliarden von Nachrichten für Unternehmen weltweit verarbeiten. Auch Kunden stehen auf der Bühne: Behshad Behzadi , CTO und Chief AI Officer bei Sportradar, gibt einen Einblick, wie der St. Galler Technologiekonzern KI nutzt, um Sportfans näher an den Court, die Rennstrecke oder das Spielfeld zu bringen.

Ferner erläutert Feroz Sheikh, CTO von Syngenta, die digitale Transformation in der Landwirtschaft und zeigt, wie sein Unternehmen Technologie einsetzt, um nachhaltig zur globalen Ernährungssicherheit beizutragen.

Rund um die Keynotes hat AWS diverse Schweizer Kunden und Partner eingeladen, um in über 80 Sessions zu verschiedenen Themen wie KI und Machine Learning, Analytics, Cloud und digitale Transformation zu sprechen. Unter anderem Avaloq, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Pictet, die Schweizerische Post, Raiffeisen Bank und Swisscom berichten von ihren Projekten.

Tickets für den "AWS Summit Zürich" Der Eintritt zum "AWS Summit Zürich" am 11. September in der Halle 550 ist mit einem kostenlosen Ticket möglich. Das Ticket bekommen Sie nach einer kurzen Registrierung auf der Summit-Website oder über den direkten Anmeldungslink