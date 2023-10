AWS macht MFA obligatorisch

AWS macht als einer der ersten grossen Cloud-Service-Anbieter den Gebrauch von Mehr-Faktor-Authentisierung (MFA) für einige seiner Kunden obligatorisch. Wie Steve Schmidt, Vice President of Security Engineering bei Amazon, angekündigt hat , beginnt das im kommenden Jahr mit den Accounts von Usern mit den weitestgehenden Rechten. Wer sich mit einem Root-User-Account in die AWS Management-Konsole einloggen will, braucht dafür ab Mitte 2024 MFA.

Im Laufe der Zeit soll der MFA-Zwang auch auf weitere Arten von Accounts ausgedehnt werden. MFA sei eine der einfachsten und effizientesten Möglichkeiten, die Sicherheit zu verbessern, schreibt Schmidt. Eigentlich empfehle er allen Kunden, schon jetzt MFA für möglichst viele ihrer Userkontos zu aktivieren.

AWS biete mehrere Varianten für MFA an, darunter Passkeys und Authentisierungs-Apps für Smartphones. Seit einiger Zeit biete AWS seinen Kunden auch kostenlose Sicherheitsschlüssel für MFA an. Wer sich näher über die Möglichkeiten informieren will, so Schmidt, finde alle notwendigen Informationen im entsprechenden Userguide von AWS