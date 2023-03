AWS Schweiz hat einen neuen Country Manager

Christian Keller ist neuer Geschäftsführer von AWS in der Schweiz. Wie er auf Linkedin mitteilt, übernimmt er beim Hypersclaler die Rolle des General Managers Switzerland and Austria. Er folgt auf Yvonne Bettkober, die ab 2019 Chefin von AWS Schweiz war und im Frühling 2022 zusätzlich die Leitung der österreichischen Landesgesellschaft übernahm.

Yvonne Bettkober verlässt das US-Unternehmen. Ab April wird sie bei Volkswagen den Bereich weltweite Organisationsentwicklung und Transformation übernehmen, wie der Konzern mitteilt.

"Yvonne Bettkober wird das Team mit ihrem strategischen Weitblick bereichern und starke Impulse aus der Technologiebranche setzen", sagt Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian in einer Mitteilung. In ihrer neuen Funktion wird Bettkober an Hauke Stars, Vorständin für IT und Organisation, berichten. Auch Hauke Stars ist keine Unbekannte in der hiesigen ICT-Szene: Sie war bis 2012 mehrere Jahre Chefin von HP Schweiz