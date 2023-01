Axa Schweiz hat eine neue Tech-Chefin

Andreas Meier verantwortete die letzten 11 Jahre den Bereich "Data, Technology & Innovation" bei Axa Schweiz. Der Versicherungskonzern verabschiedet ihn per Ende September 2023 in die Pensionierung und beruft Kathrin Braunwarth als seine Nachfolgerin.

Braunwarth stösst von der deutschen Versicherungskammer zu Axa, wo sie während 7 Jahren tätig war – zuletzt als Bereichsleiterin IT. Davor war sie während 5 Jahren für den Versicherungskonzern Allianz tätig.

Die 42-Jährige hat ein Betriebswirtschaftsstudium als Diplomkauffrau sowie ein Masterstudium in Financial Management & Electronic Commerce abgeschlossen und anschliessend an der Universität Augsburg doktoriert, teilt Axa mit.

"Ich freue mich, dass wir mit Kathrin Braunwarth eine erfahrene IT- und Versicherungsexpertin mit grossem akademischem wie beruflichem Leistungsausweis für unsere Geschäftsleitung gewinnen konnten", lässt sich CEO Fabrizio Petrillo zitieren. Er danke Andreas Maier für seine herausragenden Verdienste. Er habe entscheidend dazu beigetragen, dass Axa heute über eine moderne, zuverlässige und effiziente IT verfüge.