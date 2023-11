Axa Schweiz übernimmt Carnet, teilt die Versicherung mit. Der Erwerb des Flottenmanagers sei "ein wichtiger Schritt zur Stärkung und dem Ausbau der Marktposition". Axa werde Carnet schrittweise in die Tochtergesellschaft Mobility Services integrieren.

Carnet wurde 1997 in Schlieren (ZH) gegründet und hat sich unter anderem auf das Flottenmanagement und die Nutzung von Firmenfahrzeugen spezialisiert. Tania und Daniel Lanz, bisherige Inhaber der Firma, erklären in der Mitteilung: "Wir suchten einen Partner, der nachhaltig in die Mobilitätslösungen der Zukunft investieren wird."

Mit dem Kauf biete Axa Mobility Services (AMS) "einen idealen Mix aus langjähriger Erfahrung und digitalem Know-how", erklärt die Versicherung. Carnet solle schrittweise in AMS integriert werden. "Die Angestellten werden weiterbeschäftigt, der Standort von Carnet in Schlieren bleibt bis auf Weiteres bestehen." Mensur Jasari bleibe auch nach der Übernahme CEO von AMS. Die bisherigen Inhaber von Carnet verbleiben in der Geschäftsleitung und werden sich schrittweise zurückziehen, so die Mitteilung. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.