Axa verstärkt sein Cyber-Team

Axa XL Insurance, eine US-Tochter der Axa-Versicherung, hat Sylvie Verdier als "Senior Underwriter Financial Lines / Cyber" für das Schweizer-Geschäft verpflichtet, wie das Unternehmen mitteilt. Sie soll demnach die "strategische und profitable Entwicklung vor allem im Bereich Cyber vorantreiben".

Verdier stösst von Chubb Insurance zur Axa, wo sie seit 2020 als Cyber Practice Lead amtete. Zuvor war sie in verschiedenen Rollen mit lokaler und internationaler Verantwortung im Cyber- und Financial-Lines-Bereich bei AXIS Capital und Zurich Insurance tätig.

Hendrik Jauer, Head of Financial Lines Switzerland bei Axa XL, sagt: "Wir konstatieren eine weiterhin steigende Nachfrage nach Cyber-Versicherungslösungen." Unternehmen verschiedenster Branchen und Industriesparten seien auf der Suche nach einem verlässlichen Partner zur Deckung ihrer zunehmend komplexeren Technologie-Risiken.

Cyberversicherungen sind definitiv ein Thema. So will der britische Versicherer Beazley künftig mit Katastrophenanleihen für Cyberbedrohungen eine Absicherung für grössere Versicherungsfälle schaffen. Und Anfang Jahr sagte Mario Greco, CEO von Zurich Insurance in einem Interview, dass Cyberangriffe in Zukunft wohl "unversicherbar" werden . Dem Vernehmen nach meinte er damit aber vor allem Angriffe auf kritische Infrastrukturen und nicht jene auf KMU.