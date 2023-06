Axel-Springer will Mitarbeitende durch KI ersetzen

Beim deutschen Boulevard-Magazin 'Bild' kommt es zu einer grösseren Reorganisation. 6 der insgesamt 18 Regionalausgaben sollen in Zukunft abgeschafft werden. Zudem sollen in gewissen Unternehmensbereichen bis zu 30% der Mitarbeitenden entlassen werden. Dies berichtet das 'Handelsblatt' unter Berufung auf zwei Mitarbeitende, die eine entsprechende Mitteilung erhalten haben.

Nach Angaben der Geschäftsführung sollen im Unternehmen auch Jobs durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. "Wir müssen uns leider auch von Kollegen trennen, die Aufgaben haben, die in der digitalen Welt durch KI und/oder Prozesse ersetzt werden" , hiess es in der E-Mail an die Mit­ar­bei­ten­den. Das Layout der Zeitung soll demnach in Zukunft komplett von KI-Tools übernommen werden.

Wie viele Angestellte des Verlags genau von dem Stellenabbau betroffen sein werden, ist nicht bekannt. Im 'Handelsblatt' wird von einer dreistelligen Zahl gesprochen. Der Grossteil der Arbeitsplätze soll in der Produktion gestrichen werden. Zudem sollen die einzelnen Führungsebenen "stark verschlankt" werden .

Neu gelte für die Zeitung die Maxime "digital first", sagte der Vorstands­vor­sitz­en­de des Verlages, Mathias Döpfner. Den Journalismus auf Papier erklärte er damit gleich für erledigt. Die Änderungen würden "nicht nur den Abschied von Print, sondern auch ein grundlegend neues Verständnis von Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter" bedeuten.