Bacs stuft Exchange-Lücke als "hoch" ein

12. August 2025 um 13:08
  • security
  • Lücke
  • Cybersicherheit
  • Microsoft
  • BACS
Abo
image
Illustration: Mohammed Nohassi / Unsplash+

Weltweit sind tausende, in der Schweiz hunderte Exchange-Server angreifbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit ruft dazu auf, die Sicherheitslücke schnellstmöglich zu schliessen.

Schwachstellen in Exchange-Servern sind ein immer wiederkehrendes Thema. In der Vergangenheit griff das damalige NCSC auch schon zum Mittel des eingeschriebenen Briefes, um Schweizer Firmen und Gemeinden zum Patchen aufzufordern. Rund 2000 Briefe waren es Ende 2022 im Nachgang zu den zwei kritischen Lücken "ProxyNotShell".
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Sonicwall schliesst Zero-Day-Lücke aus

Seit Anfang Juli gibt es vermehrt Ransomware-Angriffe, bei denen eine Zero-Day-Lücke bei Sonicwall als Ursache vermutet wurde. Der Hersteller schliesst dies jetzt aus.

publiziert am 12.8.2025
image

Github-CEO tritt zurück

Thomas Dohmke verlässt seinen Posten. Microsoft möchte Github näher an sein CoreAI-Team binden.

publiziert am 12.8.2025
imageAbo

Appenzell Ausserrhoden prüft Exit-Strategie für M365

Die kantonale Verwaltung stellt auf Teams und Exchange Online um. Der Regierungsrat will sich mit einer breiten M365-Einführung beschäftigen, aber auch Alternativen prüfen.

publiziert am 11.8.2025
imageAbo

Infoniqa untersucht Cyberangriff

Der Softwareanbieter hat nach einem Cyberangriff Systeme heruntergefahren, was zu Einschränkungen für Schweizer Kunden führt. Infoniqa äussert sich zu den Untersuchungen.

publiziert am 8.8.2025