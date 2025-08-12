Bacs stuft Exchange-Lücke als "hoch" ein

Sonicwall schliesst Zero-Day-Lücke aus
Seit Anfang Juli gibt es vermehrt Ransomware-Angriffe, bei denen eine Zero-Day-Lücke bei Sonicwall als Ursache vermutet wurde. Der Hersteller schliesst dies jetzt aus.
