BAG ernennt Co-Leitung für die digitale Transformation

Katrin Crameri übernimmt ab Juni einerseits die fachliche Leitung von Digisanté, also des Digitalisierungs-Programms des EDI, sowie die Co-Leitung der Abteilung Digitale Transformation des BAG. Sie ergänzt damit Mathias Becher, den bisherigen Leiter Digitale Transformation wie auch des Programms Digisanté.

Crameri war bislang Direktorin des SPHN Data Coordination Center (DCC) und Gruppenleiterin der personalisierten Gesundheitsinformatik am Schweizerischen Institut für Bioinformatik – einer Bundes-Initiative für die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten. Sie ist Molekularbiologin mit einem Doktortitel in Neurowissenschaften und verfügt über einen Master in Public Health.

400 Millionen für die Digitalisierung des Gesundheitswesens

Der Bundesrat hatte das Programm Digisanté im November verabschiedet; im Frühling verabschiedete das Parlament das knapp 400 Millionen Franken schwere Digitalisierungsvorhaben. Es soll dem digitalen Umbau des Gesundheitswesens neuen Schub verleihen.

Insgesamt umfasst Digisanté rund 50 Vorhaben – etwa die Digitalisierung der Behördenleistungen, den Ausbau der Infrastruktur, Investitionen in die Sekundärnutzung oder die Schaffung von Voraussetzungen für einheitliche Standards. Explizit nicht dazu gehört jedoch das elektronische Patientendossier (EPD)