Bald ist Baubeginn für das 49-Millionen-Rechenzentrum der ETH Zürich

Die ETH Zürich hat sich bis 2026 ein IT-Grossprojekt vorgenommen hat. Das Hönggerberg-​Rechenzentrum (HRZ), das Kommunikations-, Speicher- und Serversysteme der Informatikdienste und der Departemente beherbergen wird, soll komplett neu gebaut werden. Das 5-geschossige Gebäude wird im Endausbau eine Fläche von über 4000 Quadratmetern umfassen. 2026 soll es den Betrieb aufnehmen und mehrere verteilte und teils veraltete RZ-STandorte ablösen.

Geplant wurde das Rechenzentrum das Architekturbüro Penzel Valier. Die Zürcher Firma konnte sich mit ihrem Angebot in einer Preisspanne von 2,3 bis 3,6 Millionen Franken 2019 den Auftrag sichern . Für das gesamte Bauprojekt rechnet die ETH mit Kosten von 49 Millionen Franken.

Nun sucht sie viele Leistungserbringer, von der Logistik über Bau und Elektrizität bis zur Klimatisierung. So komplex die Landschaft der Auftragnehmer, so ausgefeilt ist das Organigramm mit seinen über 30 Kästchen. In der Projektsteuerung sitzen Mitglieder der Schulleitung, der Informatikdienste und der Immobilienabteilung der ETH.

Bereits am 4. Dezember 2023 soll der Spatenstich erfolgen, nachdem die Kredite im Frühling freigegeben worden sind. Es ist alles minutiös geplant: Vom Rohbau über die Gebäudehülle und Installationen bis zur Übergabe an den Betrieb am 9. Oktober 2025. Die Begrünung des Dachs wird, so sieht es die exakte Roadmap vor, 10 Tage in Anspruch nehmen.

Das Rechenzentrum wird für den Kommunikationsknoten Areal Hönggerberg sowie die Datenspeicherung und Server der Informatikdienste und der Departemente erstellt. Insgesamt sind bereits fast 190 Racks vorgesehen. Die Nutzleistung der Systemräume soll insgesamt rund 800 kW betragen.