Bally ernennt erste Chief Digital Officer

Die Luxusmarke Bally hat neu die Stelle eines CDO geschaffen und mit Nathalie Sisouk besetzt. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll sie in dieser Rolle die digitale Strategie des Unternehmens in den Bereichen IT, CRM, E-Commerce, Performance Marketing und Datenberichterstattung vorantreiben. Als CDO werde Sisouk direkt an Geschäftsführer Nicolas Girotto berichten.

"Angesichts der zunehmenden Bedeutung des digitalen Handels für den Vertrieb und der wachsenden Rolle des Digitalen bei der Kundenbindung ist es an der Zeit, eine Branchenexpertin einzustellen", so CEO Girotto, "die die Integration der digitalen Funktionen im gesamten Unternehmen überwachen und unsere ehrgeizige digitale Agenda leiten kann."

Sisouk kommt von L'Oréal Paris zu Bally, wo sie als Digital Director und Global Head of Website Factory die digitale Strategie leitete. Davor war sie in leitenden Positionen bei LVMH, Smartbox und Decathlon tätig. Sie bringe über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation mit, schreibt Bally.