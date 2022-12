Baloise steigt bei Big-Data-Startup ein

Der Versicherer Baloise investiert in das Big-Data-Startup Vianova. Dieses entwickelt eine cloudbasierte Analysesoftware, um Bewegungsdaten von vernetzten Fahrzeugen und Sensoren in Städten auszuwerten. Auf deren Basis soll der Stadtverkehr optimiert werden. Man baue damit das "Ökosystem Mobilität" weiter aus, schreibt Baloise in einer Mitteilung.

"Vianova hat das Potenzial, als wichtiger Enabler und Verstärker in unserem Mobilitätsökosystem zu agieren. Gemeinsam wollen wir Datenpartnerschaften sowohl mit unseren Portfoliounternehmen als auch mit dem Versicherungskern von Baloise prüfen", wird Guillermo Forteza, Senior Investment Manager bei Baloise, in einer Mitteilung zitiert.

Vianova zählt 150 Kunden, darunter Städte und Mobilitätsdienstleister in Europa, Australien und Neuseeland sowie im Nahen Osten. Laut Website zählen der Kanton Basel-Stadt und die Stadt Zürich zu den Klienten, aber auch Betreiber von Elektrotrottinetts wie Bolt, Lime und Voi in Schweizer Städten. Das Startup wurde 2019 in Paris gegründet und betreibt neben der französischen Hauptstadt Büros in London und Zürich.