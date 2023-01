Banken- und Versicherungsverband werden Mitglied von ICT-Berufsbildung

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) sind per 1. Januar 2023 ICT-Berufsbildung Schweiz beigetreten, wie die Verbände melden. Damit erhält der nationale Berufsbildungsverband zwei wichtige neue Mitglieder. Die Finanzdienstleistungsbranche ist hinter der ICT-Branche selbst in der Schweiz der zweitgrösste Arbeitgeber für ICT-Fachkräfte. Die SBVg ist der Dachverband der Banken in der Schweiz und hat rund 260 Mitglieder aus verschiedenen Bankenbereichen. Der Schweizerische Versicherungsverband ist der Verband der privaten Versicherungsunternehmen.

"Als Mitglied bei ICT-Berufsbildung Schweiz unterstützen wir die vorausschauende Ausbildung von qualifizierten Nachwuchsfachkräften, damit der Schweizer Finanzplatz die Innovationskraft aufrechterhalten und seine Attraktivität als Arbeitgeber festigen kann", sagt dazu Jörg Gasser, CEO der SBVg.

ICT-Berufsbildung organisiert die Ausbildung für ICT-Fachleute auf dem Weg der Berufsbildung. Der Verband ist zuständig für die Definition der Voraussetzungen für die eidgenössischen Berufsabschlüsse in Informatik und Mediamatik und ist Prüfungsinstanz für die eidgenössischen Fachausweise in Applikationsentwicklung, Systemtechnik, Wirtschaftsinformatik, Cyber Security, Digital Collaboration und Mediamatik sowie die eidgenössischen Diplome "ICT-Manager" und "ICT Security Expert". Der Verband wurde 2010 gegründet und ursprünglich von Unternehmen der ICT-Branche getragen.

Insgesamt, so ICT-Berufsbildung Schweiz, arbeiten jedoch gegenwärtig rund zwei Drittel der ICT-Fachleute ausserhalb der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche. Der Bildungsverband hat diesem Umstand 2017 Rechnung getragen und sich auch für Verbände anderer Branchen geöffnet.