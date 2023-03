Banken wollen flexiblere Kernbankensysteme

Ein Wechsel des Kernbankensystems kommt für viele Banken nicht in Frage. Einerseits weil dieser oft ein mehrjähriges IT-Projekt mit sich bringt, andererseits weil man sich in einem Vendor-Lock-in befindet. Ausserdem würden die Alternativen fehlen. Diese Einschätzung äusserten verschiedene Finanzhäuser in Interviews mit den Autoren einer Studie der HSLU zur Zukunft der Kernbankensysteme in der Schweiz

Zu den 3 wichtigsten Stärken eines Kernbankensystems zählen laut den ersten Erkenntnissen der Studie Stabilität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit – was genau genommen alles irgendwie dasselbe ist. Als Schwachpunkte identifizierten die Befragten bei ihren Systemen die hohen Kosten, träge Weiterentwicklung, fehlende Schnittstellen und veraltete Architektur. Zufriedenheit klingt anders. Und die Kritik geht offensichtlich an die Adresse von Avaloq und Finnova, welche den Markt der Kernbankensysteme hierzulande seit 20 Jahren dominieren.

Offene Schnittstellen und Modularität sind gewünscht

Für die Zukunft wünschen sich die Befragten mehr APIs für die Integration von Lösungen, Flexibilität zur raschen Einführung neuer Produkte, Cloud-native Architektur und eine modulare Software-Architektur. Offenheit und Flexibilität werden also immer wichtiger und dieses Studienergebnis kann man durchaus so lesen, dass Open Banking zu einem ernsten Thema in der Schweiz wird.

Grafik: Die wichtigsten Bedürfnisse von Banken bezüglich Kernbankensystem in 3-5 Jahren. Quelle: IFZ / HSLU

Bislang können die Anbieter von neueren Kernbankensystemen, welche die gewünschten Funktionen schon mitbringen, noch nicht profitieren. Das liegt einerseits am eingangs erwähnten Lock-in und an der teuren Migration, andererseits aber auch an der Gewichtung der Bedürfnisse. Stabilität, Kosten und hohe Informationssicherheit sind für die Befragten immer noch wichtiger als Standardschnittstellen, Flexibilität und Modularität.

Grafik: Gewichtung der unterschiedlichen Aspekte von Kernbankensystemen. IFZ / HSLU

Dennoch ist "die Öffnung der Kernbankensysteme das zentrale Bedürfnis und die wichtigste Erwartung der Banken", so das Fazit der Studienautoren. Banken würden deren Realisierung forcieren und mehr Flexibilität und Agilität einfordern. Aber in den nächsten 5 Jahren sei ein Wechsel des Kernbankensystems nur vereinzelt zu erwarten.