Bankenpleite: Panik im Valley

Wenige Tage nach der Schliessung der insolventen Silicon Valley Bank (SVB), welche insbesondere bei der Startup-Finanzierung eine wichtige Rolle spielte, haben die US-Behörden weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei den Kreditinstituten angekündigt.

Die US-Notenbank Fed, das Finanzministerium und der Bundeseinlagensicherungsfonds (FDIC) teilten am Sonntag mit, SVB-Einleger hätten ab Montag Zugriff auf "ihr gesamtes Geld". Der Steuerzahler werde dafür nicht aufkommen müssen. Aber die FDIC sichert Einlagen nur bis zu einer Höhe von 250'000 Dollar pro Kunde und Bank ab.

Wie konnte es zum Niedergang der SVB kommen? Folgende Infografik zeigt, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist:

Auslöser waren die Ergebnisse des vierten Quartals, welche die Bank Anfang 2023 veröffentlichte. Die Rating-Agentur Moody's wurde darauf aufmerksam und es hiess, dass die Silicon Valley Bank herabgestuft werden könnte. Daraufhin versuchte die Bank, Investitionen in Höhe von 2 Milliarden Dollar mit Verlust zu verkaufen, um die Liquidität zu erhöhen. Als direkte Folge begannen Einleger, Gelder abzuziehen, was zu einem Engpass führte, woraufhin Behörden die Bank am 10. März schlossen.

Ein Grossteil der Aktivitäten der Silicon Valley Bank konzentrierte sich auf Startup-Investments, darunter zum Beispiel das Schweizer Unternehmen Decentriq . Dieses Geld stammte von der Silicon Valley Bank in England, welche nun für 1 Pfund von HSBC übernommen worden ist. In der Startup-Szene sei Panik ausgebrochen, schreibt die ' FAZ '. Viele würden fürchten, Löhne und Projekte nicht zahlen zu können. Es werden dramatische Folgen für Startups weltweit befürchtet, sollte keine schnelle Lösung gefunden werden.

Weitere Banken betroffen

Gleichzeitig mit der Silicon Valley Bank ging auch die Kryptobank Signature bankrott. Die US-Finanzaufsicht hat diese geschlossen. Sie stehe nun unter Kontrolle des Einlagensicherungsfonds. Auch deren Kundinnen und Kunden sollen ihre Gelder wieder zurückerhalten. Die Kundeneinlagen betrugen Ende Dezember rund 89 Milliarden Dollar. Eine Analyse, was der Bankenkollaps für das Schweizer Startup-Ecosystem bedeutet, lesen Sie bei Startupticker.com