Basel-Stadt: Digitale Vernehmlassung wird zur Regel

Basel-Stadt hat bereits seit 2024 eine Plattform für digitale Vernehmlassungen in Betrieb. Aufgrund der positiven Erfahrungen damit passe der Regierungsrat jetzt die Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren an, teilt der Kanton mit. Schriftliche Stellungnahmen auf dem traditionellen Briefweg sollen zwar weiterhin möglich bleiben, aber neu solle die digitale Vernehmlassung zum Regelfall werden. Die digitale Plattform ist auf der Kantons-Webseite für alle Personen zugänglich, die ein entsprechendes Login eingerichtet haben.

Neu sollen zudem alle Stellungnahmen nach Abschluss der Vernehmlassung veröffentlicht werden. Ausnahmen seien nur bei Stellungnahmen von Privatpersonen möglich.

Die digitale Lösung habe gegenüber dem herkömmlichen schriftlichen Vernehmlassungsverfahren mehrere Vorteile, so der Regierungsrat. Für die Öffentlichkeit werde es einfacher, an einer Vernehmlassung teilzunehmen. Teilnehmende könnten sich auf der Plattform selbst über eine Vorlage informieren und ihre Stellungnahme direkt elektronisch abgeben. Ausserdem gebe es online zusätzliche Möglichkeiten, beispielsweise könnten Bilder oder andere Dateien angefügt werden.