Basel-Stadt: Digitale Vernehmlassung wird zur Regel

Xplain-Nachwirkungen: Neue Standardklauseln für Beschaffungsverträge
Die Klauseln sollen die Informationssicherheit des Bundes erhöhen und Datenabflüsse bei Lieferanten verhindern.
Einige Kassen, die der Lösung Akis angeschlossen sind, können nicht auf diese zugreifen. Der Hersteller gibt Auskunft zur Ursache.
Vertreter aus Finanzindustrie, Verwaltung, Forschung und Politik diskutierten am Roundtable von Swiss Stablecoin über Chancen und Rahmenbedingungen des digitalen Zahlungsmittels.
Mit dieser Initiative will sich Europa als global führender Standort für Künstliche Intelligenz etablieren.