Basel-Stadt sucht neues Rechenzentrum

Das Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt ist auf der Suche nach einem Anbieter für ein neues Rechenzentrum für die Verwaltung. "Die aktuell im Einsatz stehende IT-Basisinfrastruktur ist grösstenteils am Ende ihres Lebenszyklus angekommen", heisst es in einer Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform Simap.

Die derzeitige Infrastruktur sowie die Konzepte für deren Betrieb basieren auf Konzepten aus den 00er-Jahren. Die Anforderungen der Departemente können damit nicht im geforderten Mass abgedeckt werden. Sowohl bei der Geschwindigkeit der Bereitstellung als auch bei der Flexibilität in der Ausgestaltung der Services gibt es Hindernisse.

"Für die Sicherstellung des kantonalen Leistungsauftrags muss diese Infrastruktur erneuert werden", schreibt das Finanzdepartement, das als Hauptbezüger die gesamte Verwaltung des Kantons vertritt. Neben einer umfangreichen Substitution der IT-Basistechnologien in den Bereichen Rechenzentren, Netzwerk, Compute und Backup sollen auch Anpassungen in den jeweiligen Betriebsmodellen sowie der Service-Organisation erfolgen.

Das neue Datacenter soll im Rahmen des Informatik-Erneuerungs-Programms INFRA21+ bezogen werden. Auch die Georedundanz ist bei der Beschaffung ein Thema. So sollen die beiden vorhandenen Rechenzentren im Grossraum Basel durch ein neues ausserhalb der Erdbebenzone ergänzt werden. Zu den geforderten Kriterien zählt auch die Anbindung an die bereits bestehende Infrastruktur in der Stadt.

Mit der Ausschreibung soll ein Serviceanbieter evaluiert werden, welcher im Sinne eines Managed Service eine zukunftsgerichtete Datacenter-Infrastruktur für das Projekt bereitstellt. Die Migration der kantonalen Kundenservices auf die neue Infrastruktur ist kein Bestandteil der Beschaffung.