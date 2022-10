Basler Digitalagentur Yoo kauft alle Aktien zurück

Bei der Basler Digitalagentur Yoo läuft es derzeit offenbar gut. Man habe den "ausserordentlich positiven Geschäftserfolg im vergangenen Jahr" genutzt und die extern verbliebenen Aktien aus der Gründerzeit zurückgekauft. Die Aktien seien im Besitz von privaten Investoren gewesen, erklärt uns das Unternehmen auf Anfrage. Es habe sich um einen beachtlichen Minderheitsanteil gehandelt.

Die 2008 gegründete Firma sei jetzt zu 100% in Besitz vom Management und Team, heisst es weiter. Damit sei Yoo ganz in den Händen von Personen, die sich für ihren Erfolg einsetzen. Diese Veränderung bringe neue Wachstumsperspektiven, schreibt Yoo. Zudem sei man beweglicher, was Geschäftsentscheidungen anbelangt.

Wie Yoo mitteilt, soll auch das Team weiter ausgebaut werden, um die gestiegene Nachfrage zu bewältigen. Man suche etwa Softwareentwickler. UX-Designer und Projektmanager führt das Unternehmen aus.

Vor gut zwei Jahren erklärte Yoo, zuvor bekannt als YooApplications, sich neu als Digitalagentur positionieren zu wollen. Ziel sei es, künftig "Digitalisierungsprojekte aller Art" durchführen zu können. Während des fast 15-jährigen Bestehens habe man sich stark gewandelt, heisst es in der aktuellen Mitteilung.