BBT kauft Softwarelösungen von IT Surplus

BBT erwirbt die Softwarelösungen der Basler Firma IT Surplus. Es handelt sich um die drei Produkte Surpluscapture, -OCR und -reader. Der Kauf wird rückwirkend per 1. Januar in Kraft gesetzt, über den Preis wurden keine Angaben gemacht.

Die Softwarelösungen sind auf das Scannen und die Texterkennung im Gesundheitswesen spezialisiert und werden auch von BBT eingesetzt. "Die Teams von BBTIndividual, dem Kernsystem zur Abwicklung des Krankenversicherungsgeschäfts, sind längst bestens mit den Surplus-Lösungen vertraut. Durch die vieljährige Praxiserfahrung konnte sich BBT darüber hinaus von der hochstehenden Qualität der Programme überzeugen", schreibt das Unternehmen.

"Mit der Übernahme ist die Business Continuity der Surplus-Produkte sowie deren Wartung und Weiterentwicklung gewährleistet", so Walter Capozzolo, CEO von BBT, in der Mitteilung. "Die Zukunft der Produkte ist gesichert und für Innovation ist ebenso gesorgt."

Auf Anfrage von inside-it.ch erklärt BBT-CCO Dominik Bardenhofer, dass man sämtliche Kunden der Produkte übernehmen und weiterhin bedienen werde. "Für uns sind es wichtige Softwarelösungen", betont er. Für deren Pflege würden aber keine Mitarbeitende übernommen, sondern das eigene Team eingesetzt. Die Firma IT Surplus wollte sich auf Anfrage nicht zu den Gründen des Verkaufs äussern.