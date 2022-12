Bechtle ernennt erstmals einen Tech-Chef

Dirk Müller-Niessner ist der erste Chief Technology Officer bei Bechtle. Er startet per 1. Januar 2023 in der neu geschaffenen Rolle, teilt das IT-Unternehmen mit. Bei ihm ist künftig die Plattformstrategie der Bechtle-Gruppe gebündelt.

So soll etwa unter seiner Leitung das Service-Portfolio ausgebaut werden. Zudem übernimmt er künftig die technische Verantwortung der Cloud-Plattform und den Ausbau der eigenen Website, mit der das E-Commerce-Business von Bechtle verstärkt werden soll.

Darüber hinaus verantwortet der neue Tech-Chef die Rechenzentren in Frankfurt am Main, Rüsselsheim und Mutterstadt. Der IT-Konzern will vor allem beim Infrastructure-as-a-Service-Geschäft (IaaS) weiter zulegen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Mit der neu geschaffenen Stelle wolle man für mehr Effizienz und höhere Wirtschaftlichkeit sorgen. "Für Bechtle und unser Selbstverständnis als IT-Zukunftspartner ist die Rolle des CTO ein folgerichtiger Schritt, der uns hilft, die Chancen der digitalen Transformation optimal im Sinne unserer Kunden, aber auch für unsere eigene Organisation zu nutzen", sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services.

Vom Geschäftsführer zum CTO

Dirk Müller-Niessner ist bereits seit Anfang 2021 als Geschäftsführer bei Bechtle mit an Bord und begleitete das Unternehmen zuvor schon als externer Berater. Unter seiner Führung sei in den zurückliegenden Jahren die Bechtle Service Factory entstanden, in der insbesondere Managed Cloud Services gebündelt sind, so die Mitteilung.

Vor Bechtle war er gemäss seines Linkedin-Profils unter anderem General Manager und geschäftsführender Gesellschafter bei TCC Products sowie Interim-Manager für Atreus. Zudem ist er seit rund 24 Jahren Inhaber der Niessner Terminal Technologien.

Die Stelle des CTO ist jedoch nicht die einzige neu geschaffene Position: Auch das IT-Security-Team soll stark ausgebaut werden. Eigenen Angaben zufolge sind im DACH-Raum derzeit 200 Stellen im Sicherheitsbereich ausgeschrieben – so etwa in Gebieten des Cyber Security Engineering, der IT Consultant Security, IT Cyberdefense und IT-Forensik.

Bechtle stockt Security-Team auf

Das 1983 gegründete IT-Unternehmen betreibt über 80 IT-Systemhäuser und E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern. Per 30. September 2022 waren 13'789 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, 1045 Angestellte mehr als im Vorjahresquartal. In der Schweiz hat Bechtle kürzlich neue Räume in Petit-Lancy bei Genf bezogen, wo bis zu 150 Westschweizer Mitarbeitende Platz finden sollen.