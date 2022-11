Bechtle eröffnet neuen Standort in Genf

Bechtle hat neue Räumlichkeiten in Petit-Lancy bei Genf bezogen, wie das Unternehmen mitteilt. Auf rund 1300 Quadratmetern Fläche sollen dort bis zu 150 Mitarbeitende Platz finden. Diese kommen vorerst hauptsächlich von den Westschweizer Unternehmen Codalis und Abissa , die Bechtle 2019 übernommen hat. Bisher haben sie an den früheren Standorten dieser beiden Firmen gearbeitet.

Bechtle ist seit 2004 in der Romandie vertreten. Der Hauptstandort befindet sich in Morges in der Nähe von Lausanne. Petit-Lancy kommt nun als zweiter grosser Standort hinzu. Bechtle verspricht sich davon unter anderem Vorteile bei der Rekrutierung von neuen Leuten. Leo Prado, Geschäftsführer Bechtle Suisse, betont, dass das neue Büro durch seine zentrale Lage mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreichbar sei. Hanspeter Oeschger, Bereichsvorstand IT-Systemhaus & Managed Services Schweiz, streicht heraus, dass Genf als Universitätsstadt und internationales Zentrum viele Expertinnen und Experten aus aller Welt anziehe.

Der international tätige deutsche Bechtle-Konzern ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies hat sich auch im dritten Quartal 2022 fortgesetzt, wie er kürzlich bekannt gegeben hat. Der Gesamtumsatz stieg um 14,6% auf 1,46 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn (EBT) erhöhte sich um 1,3% auf 88,2 Millionen Euro. Per 30. September 2022 waren 13'789 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, 1045 Menschen mehr als im Vorjahresquartal.