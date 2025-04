Bechtle eröffnet neues Büro in Basel

Bechtle hat ein neues Büro in Basel eröffnet. Im Grosspeter Tower bezieht das Unternehmen ein ganzes Stockwerk. Damit will man laut Mitteilung "die Präsenz in einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen der Schweiz stärken und noch näher an nationale und internationale Kunden heranrücken".

Der neue Standort im 2017 eröffneten Grosspeter Tower ersetzt die beiden Büros in Pratteln und Basel. Dort war Bechtle seit 2008 beziehungsweise 2015 beheimatet. Die neuen Räumlichkeiten würden flexible Arbeitsplatzkonzepte, moderne Meeting-Räume und vielseitige Begegnungszonen bieten, um den unterschiedlichen Anforderungen der Mitarbeitenden gerecht zu werden.

"Unser neuer Standort in Basel vereint Innovationskraft, Teamarbeit und Kundennähe. Hier entsteht eine Arbeitswelt, in der wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die digitale Zukunft gestalten. Gleichzeitig investieren wir in ein Umfeld, das unsere Mitarbeitenden inspiriert und motiviert", sagt Christian Speck, Vice President von Bechtle Schweiz, in der Mitteilung. Das Unternehmen beschäftigt hierzulande rund 1100 Mitarbeitende an 14 Standorten.