Bechtle legt bemerkenswertes Wachstum hin

Der deutsche IT-Dienstleistungs- und -Handelskonzern Bechtle, der auch in der Schweiz zu den grossen Playern im IT-Geschäft gehört, legte im Geschäftsjahr 2022 deutlich zu. Der Umsatz wuchs um 13,6% auf 6 Milliarden Euro an, beim Gewinn vor Steuern (EBT) legte Bechtle um 9,4% zu und verdiente 350 Millionen Euro. Damit bestätigte der Konzern die vorläufigen Zahlen vom Februar

Auch in der Schweiz lief es prächtig. "Das Umsatzwachstum der Bechtle Gruppe war 2022 in allen Regionen zweistellig", schreibt der Konzern. Und ergänzt auf Nachfrage: "Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in der Schweiz." Dort sei man – "übrigens ausschliesslich organisch" – um über 17% gewachsen. Zum Gewinn gebe Bechtle auf Länderebene keine Auskünfte.

Zweistelliges Wachstum allenthalben

Im Bereich T-Systemhaus & Managed Services stieg der Umsatz um 14,2% auf 3,8 Milliarden Euro. Im Ausland habe man in diesem Segment sogar um 33% zugelegt, jubelt Bechtle. Im zweiten Tätigkeitsfeld, das Bechtle IT-E-Commerce nennt, ist der Umsatz um 12,5% auf knapp 2,2 Milliarden Euro gestiegen.

Auch beim Mitarbeiterbestand legte Bechtle deutlich zu: Per Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen 14'046 Mitarbeitende, 1166 Menschen mehr als Ende 2021.

Wenn es nach Bechtle geht, soll das Wachstum auch heuer so weitergehen. Zwar erwarte man steigende Kosten, "die es zu kompensieren gilt", lässt sich Thomas Olemotz, Bechtles Vorstandsvorsitzender, zitieren. Doch gleichzeitig werde die fortschreitende digitale Transformation vielfältige Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. "Wir sind zuversichtlich, auch in herausfordernden Zeiten profitabel wachsen zu können", so Olemotz.