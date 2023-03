Bechtle Schweiz erhält ein Management-Board

Bei Bechtle Schweiz, der IT-Dienstleistungstochter des Bechtle-Konzerns, gibt es eine Reorganisation des oberen Managements. Der Geschäftsführer Christian Speck erhält ein Management-Board zur Seite gestellt, an das er einige seiner Aufgaben abgeben kann. Er selbst soll dadurch mehr Zeit erhalten, um sich um strategische Belange zu kümmern, darunter insbesondere die Unternehmenskultur, Mitarbeitende sowie Innovation und Kunden.

Das neue Management-Board besteht aus Patrick Fischbacher, Kerstin Friedlin und Christoph Kleinsorg. Patrick Fischbacher ist seit Mai 2022 für den Verkauf in allen Regionen der Deutschschweiz zuständig. Kerstin Friedlin ist am 1. November 2022 in das Unternehmen eingetreten und verantwortet den Bereich Finanzen und Administration. Christoph Kleinsorg, zuletzt Head of IT Operations & Transition bei der Post , ist seit dem 1. Februar 2023 Leiter Dienstleistungen und IT-Services bei Bechtle Schweiz.