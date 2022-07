Bechtle Schweiz ist HPEs Greenlake-Partner of the Year im DACH-Raum

HPE Greenlake-Partner of the Year 2022 in der DACH-Region ist Bechtle Schweiz. Insgesamt hat HPE an seinem diesjährigen Partner Growth Summit in Las Vegas fast 70 Awards in insgesamt 13 Ländern und Regionen vergeben, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Im DACH-Raum wurden unter anderem auch Infosys als Systemintegrator des Jahres und Cancom als Solutions Provider ausgezeichnet. Die weiteren Kategorien gingen an Comline, Koala Management und Cyberport IT-Services.

Vergeben werden die Preise an Partner, die "aussergewöhnliche Resultate bei der finanziellen Performance, mit innovativen Lösungen und bei den Geschäftsergebnissen" erzielt haben, teilt Bechtle mit. Man betrachte den Award als "eine schöne Anerkennung für unsere Expertise mit der Greenlake Edge-to-Cloud-Plattform", so der hiesige Bechtle-Chef Christian Speck. Wobei man, wie er nachschiebt, in der Schweiz nur zu einem kleinen Kreis von HPE-Platinum-Partnern gehöre.