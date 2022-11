Bechtle setzt Expansion fort

Bechtle übernimmt den IT-Dienstleister ACS Systems mit Sitz in Northampton. Damit werde ein "im britischen Markt bestens etabliertes IT-Systemhaus mit über 27 Jahre Erfahrung" akquiriert, heisst es in einer Mitteilung. Über Konditionen und Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Fokus von ACS liege auf Cybersecurity, Modern-Work-Konzepten sowie Managed-IT- und Cloud-Services mit eigenen Cloud-Hosting-Kapazitäten, so die Mitteilung. Die 93 Mitarbeitenden werden übernommen, das Management bleibt in der gleichen Funktion bestehen. Bechtle verfügt in Grossbritannien bereits über eigene Standorte in Chippenham und Manchester und könne zukünftig "mit einem deutlich erweiterten Portfolio weiter Marktanteile gewinnen".

Die Übernahme ist nach dem holländischen Systemhaus PQR im Mai 2022 der zweite Zukauf ausserhalb des DACH-Raums. "Mit dem Unternehmenskauf setzt Bechtle seine Akquisitionsstrategie konsequent um, die seit 2021 für das Segment IT-Systemhaus & Managed Services auch Standorte ausserhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz vorsieht", schreibt Bechtle.