Bechtle will sein IT-Security-Team stark ausbauen

Bechtle will seinen Security-Bereich stark ausbauen. Derzeit seien in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 200 Stellen für Cyber Security Engineers, IT Consultants Security, IT-Cyber-Defense-Spezialisten und IT-Forensiker ausgeschrieben, heisst es vom IT-Haus. Zudem habe man ein Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger und Fachleute aus anderen IT-Bereichen aufgesetzt.

Unter dem Strich will Bechtle sein Security-Personal verdoppeln. Das Team soll sich um Cloud-, Application-, Datacenter-, Infrastruktur- und Perimeter- sowie Cyber-Security auch Datenschutz und Informationssicherheit kümmern.

Bechtle zählt bereits um die 300 Beschäftigte mit Security-Zertifikaten. "Der Bedarf unserer Kunden steigt aber mit hohem Tempo weiter an, sodass wir unsere Ressourcen in diesem wachsenden Zukunftsmarkt noch sehr deutlich ausbauen können", sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, bei Bechtle.

Für die Schweizer Standorte hat das IT-Systemhaus derzeit 48 Stellen auf seiner Website ausgeschrieben. Davon eine als Network und Security Engineer.

Bechtle läuft es gut: Im zweiten Quartal konnte das IT-Unternehmen einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro ausweisen – ein Plus von 13%. Zugleich legte der Gewinn auf Stufe EBT um 8% auf 88 Millionen Euro zu. In der Schweiz bekundet Bechtle aber traditionell eher Mühe.