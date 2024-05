Befragungen von Kindern: Software soll Polizisten beim Training helfen

Aussagen von Personen können für Strafverfahren richtungsweisend sein. Gerade Kinder sind jedoch in Befragungssituationen besonders vulnerabel, was ein besonderes Mass an Sorgfalt und entsprechende Qualifizierungen erfordere, schreibt die Hochschule Luzern (HSLU) in einer Mitteilung. Sie bietet dazu bereits eine Ausbildung an, aber reale oder realitätsnahe Übungsmöglichkeiten gibt es noch nicht.

Ein Team der Departemente Informatik und Soziale Arbeit der HSLU sowie der ZHAW School of Engineering wollen diese Lücke füllen. Polizistinnen und Polizisten sollen das Befragen von Kindern künftig mit KI trainieren.

"Kinder lassen sich schnell von Erwachsenen beeinflussen; besonders durch Autoritätspersonen wie eine Polizistin oder einen Staatsanwalt", erklärt die Projektleiterin und HSLU-Professorin Susanna Niehaus. Dies könnte für die Untersuchung, aber auch für die Kinder schwerwiegende Folgen haben. Im schlimmsten Fall seien dies Scheinerinnerungen, die Traumafolgestörungen verursachen könnten, so die Rechtspsychologin.

Die virtuellen Kinder geben auch visuelle Hinweise

Expertinnen und Experten aus Rechtspsychologie, Informatik, Game Design, Animation und Computerlinguistik haben dafür laut der Mitteilung eine Trainingssoftware entwickelt. Diese solle für Ermittlerinnen und Ermittler ein möglichst realistisches Übungsszenario schaffen.

Die "Virtual Kids" seien mit einem Erlebnisgedächtnis ausgestattet, verwende eine kindliche Sprache und geben im Gespräch auch visuelle Hinweise. Führt eine Frage zu Stress, verändere sich die Mimik, schreibt die HSLU. Je nach Inhalt und Art der Fragestellung gebe das virtuelle Kind andere Antworten, Suggestivfragen könnten zu falschen Angaben führen.

Pilotphase mit der Polizei

In einem nächsten Schritt soll die Software von Ermittlerinnen und Ermittlern getestet werden. Ab Herbst beginne eine einjährige Pilotphase. "Wer genau teilnehmen wird, klärt sich noch vor der Sommerpause", erklärt uns Susanna Niehaus auf Anfrage. Die Projektgruppe habe unterschiedliche Zielgruppen im Visier: angehende Ermittlerinnen und Ermittler ohne spezifische Vorerfahrung sowie spezialisierte und erfahrene Personen. Damit soll überprüft werden, ob das Softwaretraining beiden Gruppen etwas bringt.

Die Test- und Auswertungsphase dauert bis Mai 2026. Ziel sei es zu erfassen, ob sich die Befragungsleistung der Teilnehmenden während des Trainings verbessert – etwa durch eine Zunahme geeigneter Fragetechniken und mehr korrekte Antworten des Kindes. Ausserdem soll untersucht werden, ob und unter welchen Bedingungen sich die Trainingsleistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten lasse, führt Projektleiterin Niehaus aus.