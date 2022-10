Bei Adesso kann man nun auch CISOs mieten

Adesso Schweiz setzt verstärkt auf das Geschäft mit Security-Dienstleistungen und hat sein Portfolio in diesem Bereich ausgebaut, wie das Unternehmen mitteilt. Zu den bestehenden Security-Services seien neue und umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Informationssicherheit, Cybersecurity, IT Risk Management sowie Datenschutz hinzugekommen.

Das Angebot umfasse nun alles vom Security Assessment über konzeptionelle und technische Beratung bis zu Managed Security Services, beispielsweise Managed Incident Response oder "CISO as a Service", heisst es in der Mitteilung

Einen solchen CISO (Chief Information Security Officer) hat sich auch Adesso Schweiz selbst zugelegt, allerdings ist der Adesso-eigene CISO nicht gemietet. Seit Juni bekleidet Michael Ruppe dieses Amt und ist damit laut Adesso für die Einhaltung und Aufrechterhaltung der Informationssicherheit an allen Standorten des Unternehmens in der Schweiz zuständig.

Ruppe ist gemäss seinem Linkedin-Profil gegenwärtig auch Security-Ausbilder bei Digicomp und ein Mitglied des Expertenpools von EU Cybernet. Bevor er zu Adesso ging, arbeitete er knapp 4 Jahren lang für die Post und ein Jahr lang für Sopra Steria.