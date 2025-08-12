Beide Appenzell bauen Geodatenplattform

Abo
Appenzell Ausserrhoden prüft Exit-Strategie für M365
Die kantonale Verwaltung stellt auf Teams und Exchange Online um. Der Regierungsrat will sich mit einer breiten M365-Einführung beschäftigen, aber auch Alternativen prüfen.
Loading
Die kantonale Verwaltung stellt auf Teams und Exchange Online um. Der Regierungsrat will sich mit einer breiten M365-Einführung beschäftigen, aber auch Alternativen prüfen.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft sieht sich mit dem technischen Lebensende des Easygov-Portals konfrontiert. Es startet die Suche nach Partnern für die Neuentwicklung.
Der Kanton gründet einen Geschäftsbereich "Innovation und Technologie". Die Leitung übernimmt die bisherige Chefin der Standortförderung, Monika Beck.
Zürich plant ein KI-Projekt, das in den städtischen Hallenbädern schwere Badeunfälle verhindern soll. An fliessenden Gewässern funktioniert das System aber nicht.