Beide Appenzell bauen Geodatenplattform

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden wollen bei Geodaten künftig weiter zusammenarbeiten. Wie sie mitteilen, sei das Ziel die Beschaffung und der gemeinsame Betrieb einer neuen Geoinformationsplattform für die Kantone und ihre Bezirke sowie Gemeinden.

Das Bekenntnis zur Zusammenarbeit wurde notwendig durch den Austritt des Kantons St. Gallen aus der Interessengemeinschaft geografisches Informationssystem (IG GIS). Dort waren die drei Kantone seit mehr als zwei Jahrzehnten organisiert. 2019 beschloss allerdings die St. Galler Kantonsregierung den Aufbau einer eigenen Geodatenplattform. Die Halbkantone waren eingeladen, hätten allerdings auf Mitspracherechte verzichten müssen.

Geodatenplattform geplant für 2027

Sie entschieden sich im Herbst vergangenen Jahres für einen eigenen Weg. Wie es jetzt in der Mitteilung heisst, wurde für die notwendigen Abklärungen eine Projektsteuerung unter der Leitung von Landeshauptmann Stefan Müller (AI), Regierungsrat Dölf Biasotto und Gemeindepräsident Paul König (beide AR) eingesetzt. Das Amt für Geoinformation des Kantons Appenzell Innerrhoden und das Amt für Raum und Wald des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben mit der IG GIS Szenarien für die künftige Zusammenarbeit geprüft. Am 21. März 2025 verabschiedete die Projektsteuerung den Auftrag zur Neubeschaffung einer Geoinformationsplattform.

Die beiden Appenzeller Kantone wollen nach eigenen Angaben nun die bestehenden GIS-Strukturen modernisieren. Die Umsetzung sei ab 2027 geplant. Sie werde je nach Anbieter zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen, so die Kantone. In Appenzell Ausserrhoden tragen der Kanton und die Gemeinden die Kosten je zur Hälfte, in Appenzell Innerrhoden stemmt der Kanton alle Ausgaben.