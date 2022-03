BEKB bestimmt Management-Crew für ihre IT-Tochter

Im vergangenen Herbst hat die Berner Kantonalbank (BEKB) die Gründung einer neuen IT-Tochter angekündigt , die unter anderem DXC-Mitarbeitende, die im Banking-Hub in Bern-Liebefeld arbeiten, übernehmen wird. Wie viele es schlussendlich sein werden, bleibt weiterhin unbekannt. Um die Betriebssicherheit und -stabilität zu gewährleisten, werde die Etablierung der Gesellschaft in verschiedenen Phasen umgesetzt, sagt die BEKB. Dabei würden "in einem noch zu bestimmenden Teil Mitarbeitende aus Bern-Liebefeld" in das neue Unternehmen überführt. Die Details dazu seien derzeit noch Gegenstand von Verhandlungen. Das neue Unternehmen soll den Betrieb der IT-Kernsysteme der Bank, insbesondere der Kernbankensoftware IBIS, übernehmen.