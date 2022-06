Berger-Levrault macht Elca zu Vertriebspartner

Berger-Levrault, ein seit Anfang Jahr auch in der Schweiz mit einer Niederlassung vertretener französischer Software-Hersteller, hat eine Partnerschaft mit Elca vereinbart. Elca wird Implementationspartner für die Enterprise-Asset-Management-Lösung Carl Source von Berger-Levrault.

Elca erhofft sich davon eine Stärkung seiner Präsenz in der Wartungsbranche. Seine Kunden sollen von einem neuen Angebot zur Digitalisierung ihrer Prozesse profitieren, das sich auf die Wartung von Geräten und Infrastrukturen konzentriere. Dieses Angebot ergänze das Angebot von Elca in den Bereichen IoT, Migration in die Cloud und Dokumentenmanagement.

Berger-Levrault seinerseits kann seinen Kunden durch diese Partnerschaft Datenhaltung in der Schweiz anbieten. Die beiden Unternehmen wollen sich auf die Branchen Industrie, Energie und Transport konzentrieren. Berger-Levrault hat in diesen Branchen bereits Kunden in der Schweiz, darunter der Flughafen Genf, die Öffentlichen Verkehrsbetriebe von Chablais, Gruyère Energie und Lindt & Sprüngli.