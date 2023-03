Bericht: TSMC will ein Chipwerk in Dresden bauen

TSMC will in Ostdeutschland ein Chipwerk aus dem Boden stampfen. Der taiwanesische Konzern sieht sich offenbar in Dresden nach einem geeigneten Standort um. Die Fabrikationsstätte dürfte vor allem auf Chips für die Automobilindustrie ausgerichtet sein. Diese hatte in der Krise besonders unter dem Mangel an Mikrochips gelitten und fürchtet in drohenden geopolitischen Konflikten weitere Nachschubengpässe beim wichtigen Gut.

Laut 'Reuters' sind Gespräche zwischen TSMC und dem Bundesland Sachsen bereits weit fortgeschritten und drehen sich mittlerweile um staatliche Subventionen und Unterstützung. Das Medium bezieht sich in der Berichterstattung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ende letztes Jahr hatte TSMC noch bestritten, dass es konkrete Pläne für eine Fabrik in Deutschland gebe.

Die 'FAZ' (Paywall) schreibt nun, dass der Konzern die Pläne mittlerweile bestätige. Demnach sagte C. C. Wei, der Chef von TSMC: "In Europa evaluieren wir zusammen mit Kunden und Partnern die Möglichkeit, eine Spezialfabrik zu bauen, die auf automobilspezifische Technologien fokussiert ist." Der Automobilbereich, der noch immer bloss 5% zum Umsatz von TSMC beiträgt, ist infolge der Knappheit von Chips letztes Jahr mit 74% am stärksten gewachsen.

Hohe Subventionen für die Ansiedlung

TSMC ist der weltgrösste Auftragsfertiger von Chips und das Flaggschiff Taiwans. Das Unternehmen hatte schon vor zwei Jahren angekündigt, dass es die Expansion in die EU anstrebe. Würde das Werk in Sachsen gebaut, wäre es das erste in Europa. Dem Konzern kommen die gelockerten Regelungen für die staatliche Finanzierung von Chipfabriken entgegen, die die EU mit dem European Chips Act anstrebt . Dieser könnte bald in Kraft treten.