Bern: Neues Datenschutzgesetz sorgt für rote Köpfe

Im Juni wurde bekannt, dass die Berner Kantonsverwaltung in die Cloud von Microsoft zieht. Nun will die Berner Regierung auch das Datenschutzgesetz revidieren. Dadurch soll eine effizientere Verwaltung für den gesamten Kanton geschaffen werden. Die vorgeschlagenen Änderungen kommen bei Ueli Buri, Leiter der kantonalen Datenschutzaufsichtsstelle, gar nicht gut an: "Die geplante Totalrevision verstösst gegen Verfassungsrecht und Völkerrecht", sagte der Datenschützer gegenüber 'Der Bund'

Wie bereits in St. Gallen wird auch in Bern die "grenzüberschreitende Daten­übermittlung" zum Zankapfel. Denn trotz unklaren Daten­schutz­bestim­mungen setzt der Kanton Bern – ebenso wie andere Kantone, der Bund und Gemeinden – auf die Software und Cloud-Anwendungen von Microsoft. "Dadurch ergeben sich Unsicherheiten bezüglich der Nutzung", heisst es in einem Vortrag der Berner Direktion für Inneres und Justiz zum totalrevidierten Datenschutzgesetz.

Personendaten in den USA?

Die Abwägung zwischen Sicherheit und Praktikabilität spielt in der Diskussion um Cloud-Anwendungen eine zentrale Rolle: In der Vernehmlassung zum neuen Datenschutzgesetz zieht der Berner Regierungsrat 2 Varianten zum künftigen Umgang mit ausländischen Cloud-Anbietern in Betracht. Eine Variante entspricht dabei dem Status quo. Personendaten bleiben in der Schweiz oder dürfen nur in Ländern mit einem angemessenen Daten­schutz­niveau gespeichert werden. Diese wird vom Datenschützer begrüsst.

Die zweite Variante hingegen hält eine konkrete Datenschutzverletzung für unwahrscheinlich und gewichtet die erleichterte Nutzung der Cloud-Lösungen durch die Behörden höher. Neu könnten Personendaten auch in die USA und andere Drittstaaten übermittelt werden, selbst wenn diese über keinen angemessenen Datenschutz verfügen.

Der Regierungsrat geht dabei davon aus, dass die Datenschutzrisiken, die sich für die betroffenen Personen aus der Nutzung von US-Cloud-Lösungen ergeben können, "theoretischer Natur" und in der Praxis "kaum relevant" sind. Kantonsangestellten wäre es demnach erlaubt, alle cloudbasierten Plattformen uneingeschränkt zu nutzen.

Fehlender Datenschutz als Standortvorteil?

Mit diesen Änderungen würde der Kanton Bern weiter gehen als die anderen Kantone. Weil man die Cloud-Angebote aus den USA so nutzen könnte, wie in der Privatwirtschaft, erhofft sich der Kanton auch einen Standortvorteil. "Damit verbindet der Regierungsrat die Hoffnung, dass die Behörden ihre Digitalisierungsziele rascher, kostengünstiger und kundenfreundlicher erreichen als mit konventioneller, nicht cloudbasierter Software, sagte die zuständige Regierungsrätin Evi Allemann (SP) gegenüber 'Der Bund'.

Für Datenschützer Ueli Buri verstösst der Kanton damit gegen "Grundsätze des rechtsstaatlichen Handelns, die so fundamental sind, dass auch der Gesetzgeber nicht davon abweichen kann". Auch dem Argument zum Stand­ort­vor­teil kann er nur wenig abgewinnen: "Die öffentlichen Verwaltungen stehen unseres Wissens in keiner Konkurrenz zueinander, und auch Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen werden kaum vermehrt in den Kanton Bern umziehen, wenn ihre Daten in das unsichere Ausland übermittelt und dort bearbeitet werden."

Profitieren würden bei der zweiten Variante höchstens die grossen Anbieter, die ihre Cloud-Lösungen in Bern leichter verkaufen könnten als andernorts. Dass es durchaus verfassungskonforme Lösungen gebe, zeige etwa der Ersatz von Whatsapp durch Klapp an den Berner Schulen, hält der Datenschützer fest.

Gutachten mitentscheidend

Auf die Kritik von Ueli Buri angesprochen räumte Evi Allemann ein, dass ihre Direktion die umstrittene Variante zu wenig detailliert ausgearbeitet hat. Der Regierungsrat habe sich erst kurz vor der Vernehmlassung für einen Varianten­vorschlag entschieden, sagte sie gegenüber der Zeitung. Ein "parallel zum Vernehmlassungsverfahren" in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten soll nun die Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht beleuchten.

Nach der Sichtung des Gutachtens und der Auswertung der Vernehmlassung soll der Regierungsrat dann entscheiden, was höher gewichtet wird: "Datenschutz oder mehr Nutzungsmöglichkeiten für eine effizientere Verwaltung."