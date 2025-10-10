Bern verlängert freihändig mit Esri

Der Kanton verlängert den bestehenden Enterprise-Vertrag freihändig um weitere fünf Jahre.

Der Kanton Bern hat eine freihändige Vergabe im Umfang von rund 2,7 Millionen Franken an Esri Schweiz erteilt. Wie aus einer Ausschreibung auf der Plattform Simap hervorgeht, umfasse der Auftrag Basis-Lizenzen sowie Wartungs- und Supportleistungen für den Betrieb der kantonalen Geodateninfrastruktur (KGDI) im Zeitraum 2026 bis 2030.
