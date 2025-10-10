Bern verlängert freihändig mit Esri

Abo
Zu teuer: Bündner Kantonsspital muss Cloud-Pläne aufgeben
Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.
Anapaya und Gas&Com wollen für Energieunternehmen ein hochsicheres Netzwerk bereitstellen.
Die Informatikfirma der Stadt Zug und der Zuger Gemeinden soll Anfang 2026 ihren Betrieb aufnehmen. Anschliessend wollen auch Menzingen und Risch-Rotkreuz ihre IT auslagern.
Der elektronische Lernfahrausweis ist vorerst eine Ergänzung des gedruckten Dokuments. Der Kanton benötigt für die Ausstellung einen gültigen physischen Lernfahrausweis.