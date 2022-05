Berner Fachhochschule konzentriert "Technik" in Biel

Nach fünfjähriger Planung zügelt die Berner Fachhochschule (BFH) ihre Technik-Lehrgänge vom Standort Bern-Wankdorf nach Biel in den Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB), berichtet das 'Bieler Tagblatt'.

In der zweiten Julihälfte würden die Weiterbildung und das berufsbegleitende Informatikstudium umziehen. Im August sollen die Dozierenden geschult werden und am 5. September beginne für die Studierenden der Lehrbetrieb am SIPBB, so das Blatt weiter.

Laut dem Bericht bietet die Infrastruktur im Bahnhofsquartier 3500 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen, die für Präsenz- und Hybridunterricht genutzt werden könnten. 300 bis 400 Studierende sollen insgesamt 50-CAS-Lehrgänge, 6 MAS- und 2 EMBA-Lehrgänge besuchen können.