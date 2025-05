Berner Fiko unterstützt Kredite für SAP-Projekt

Die Finanzkommission (Fiko) des Berner Grossen Rates befürwortet den Rahmenkredit für die dritte Etappe der ERP-Einführung, wie sie mitteilt. Für die dritte und letzte Etappe der Einführung von 2025 bis 2027 sind 20 Millionen Franken nötig.

Wie auch schon bei der zweiten Etappe knüpft die Fiko ihre Zustimmung an Bedingungen. So forderte sie, dass die erwarteten Effizienzgewinne durch eine Kompensation der zusätzlich benötigten Stellen erbracht werden. Zweitens fordert die Fiko "ein wirksames, aber mit vertretbarem Aufwand umsetzbares Instrument für das Beschaffungscontrolling", wie sie schreibt.

Der Kanton Bern führt das ERP von SAP in drei Etappen ein . In einer ersten Phase wurden das bestehende Finanzinformations- und das Personalsystem abgelöst. In der zweiten Etappe standen unter anderem Effizienzverbesserungen im Fokus. Daneben wurden Schulen und Lehrkräfte eingebunden.