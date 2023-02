Berner Finanzkommission knüpft Entlassungen an Ja zu grossem SAP-Kredit

Die grossrätliche Finanzkommission des Kantons Bern will einen 26 Millionen Franken teuren Kredit für die zweite Etappe einer IT-Beschaffung nur unterstützen, wenn Stellen reduziert werden. Die Kommission spricht mittelfristig von einer Reduktion von 80 Vollzeitstellen.

Der Kanton Bern führt mit der Software SAP ein ERP-System ein, welches Teil der kantonalen ICT-Strategie ist. In einer ersten Phase wurden das bestehende Finanzinformations- und das Personalsystem abgelöst. In der zweiten Etappe stehen Effizienzverbesserungen im Fokus. In einer dritten Etappe sollen weitergehende organisatorische Verbesserungen an die Hand genommen werden. So soll etwa die Einführung von Shared Service Centers geprüft werden.