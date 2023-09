Berner Gemeindeverbund "Rechenzentrum Interlaken" wird aufgelöst

Anfang Juni 2004 wurde das Rechenzentrum Interlaken (RZI) in Betrieb genommen. In diesem Verbund schlossen sich im Laufe der Zeit 8 Gemeinden im östlichen Berner Oberland zusammen: Unterseen, Beatenberg, Leissigen, Saxeten, Ringgenberg, Interlaken, Gsteigwiler und Gündlischwand. Der Verbund stellte diesen einen Zugang zu spezifischen Softwarelösungen und IT-Leistungen zur Verfügung. Finanziert wurden die Kosten von rund 470'000 Franken pro Jahr durch die Gemeinden, basierend auf ihrer Einwohnerzahl und der Anzahl der Arbeitsstationen. Das Rechenzentrum mit den Hauptservern befand sich im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Interlaken, ein Backup-Datenspeicher im Verwaltungsgebäude von Unterseen. Damit ist jetzt nach 19 Jahren bald Schluss.

Im Dezember 2022 bewilligte das Gemeindeparlament von Interlaken die Umsetzung der IT-Strategie 2022 und einen entsprechenden Verpflichtungskredit. Der Entschluss sah vor, das Rechenzentrum vorzeitig aufzulösen und die "IT Basic Services" sowie den digitalen Arbeitsplatz im Rahmen einer Ausschreibung selbständig neu zu beschaffen.

Ein schwerfälliges Konstrukt

Im Antrag des Gemeinderates hiess es: "Die Fachkommission RZI liess im Jahre 2021 von der Firma Bechtle, welche das RZI betreut, den zukünftigen Betrieb überprüfen, da sich immer mehr Schlüsselapplikationen und Funktionen nur noch über die Cloud beziehen lassen. Die Firma Bechtle schlug vor, das gesamte RZI in eine Cloud-Lösung zu verschieben und das RZI-Konstrukt mit den angeschlossenen Gemeinden in der heutigen Form zu belassen." Eine Arbeitsgruppe sei jedoch zum Schluss gekommen, dass diese Vorschläge zu wenig auf die Bedürfnisse der Gemeinde Interlaken eingehen.

"Eine Gesamtlösung für alle Gemeinden wurde zuerst in Betracht gezogen – mit Interlaken als einzigem Entscheidungsgremium. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass diese Lösung für Interlaken wirtschaftlich nicht interessant ist", erklärt Thomas Schwab, Bereichsleiter Steuern der Einwohnergemeinde, gegenüber inside-it.ch. Das RZI habe eine ständige Fachkommission mit Vertretern der verschiedenen Partnergemeinden und zweimal jährliche Sitzungen mit Entscheidungsbefugnis verlangt. "Das machte das Ganze sehr schwerfällig und entspricht nicht mehr den heutigen, sehr schnell geänderten ICT-Bedürfnissen. Ausserdem werden von den verschiedenen Partnern nicht mehr dieselben Fachlösungen gebraucht."

Zuschlag geht an Talus Informatik

Im vergangenen April schrieb Interlaken dann die Beschaffung "IT-Service Provider" aus. Diese sah neben einer "Cloud 1st"-Strategie unter anderem auch Betrieb und Support der Konnektivität, des digitalen Arbeitsplatzes, der Standard-IT-Services sowie bestehender Applikationen vor. Unter 3 eingegangenen Angeboten ging der Zuschlag jetzt an Talus Informatik aus dem bernischen Seedorf.

Man verlange für bestimmte Daten eine Private Cloud und Datenhaltung in der Schweiz, führt Thomas Schwab aus. "Auch aus diesen Gründen kam Talus als Gewinner der Ausschreibung hervor." Zudem habe sich Interlaken 2022 schon für gewisse andere Standardlösungen im Rahmen des RZI entschieden, wie Abacus, Innosolv oder CMI. "Diese laufen jetzt schon bei Talus."

Keine lokalen Server mehr in Interlaken

Die Vorarbeiten für die Umstellung würden ab sofort beginnen. Unter Vorbehalt der definitiven Kreditbewilligung durch das Gemeindeparlament in diesem Herbst will Interlaken im dritten Quartal 2024 mit allen Anwendungen in der Cloud sein. "Das RZI wird per 31. Dezember 2024 aufgelöst und es wird in Interlaken keinen lokalen Server mehr geben."

Was bedeutet das Ende des RZI und die Migration für die IT-Abteilung von Interlaken? Im Januar 2023 sei bereits eine befristete 20%-Stelle ICT-Koordinator geschaffen worden. "Diese bleibt wahrscheinlich noch für 1 bis 2 Jahre befristet, um Erfahrung zu sammeln bezüglich der nötigen Stellenprozente. Danach wird diese Position unbefristet geschaffen." Den 1st-Level-Support würden ab 2025 die Industriellen Betriebe Interlaken übernehmen. "Vor 2023 war die ICT im Aufgabenbereich des Gemeindeschreibers und das Outsourcing 1st-Level-Support bei Bechtle", erklärt Schwab.

Die Rahmenvereinbarung mit Talus läuft über 5 Jahre und sieht einen Gesamtpreis von 1,3 Millionen Franken vor. "In diesem Betrag ist auch eine Option für einen Anschluss von Partnergemeinden inbegriffen, mit einer Gewichtung von 50%. Das wird nicht umgesetzt", so Schwab. "Die anderen Gemeinden (des RZI) gehen ihren eigenen Weg und Interlaken kennt die Anforderungen der anderen Gemeinden nicht."