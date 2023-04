Berner Kommission ist für E-Umzug-Pflicht

Die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen (SAK) des Kantons Bern hat sich für die digitale Umzugsmeldung ausgesprochen. Mit einer Änderung des Gesetzes über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizer sollen die Gemeinden künftig verpflichtet werden, den digitalen Dienst anzubieten.

Im Kanton Bern können in gewissen Gemeinden Umzugsmeldungen bereits jetzt digital gemeldet werden. Diese Gemeinden hätten das Angebot auf freiwilliger Ebene seit 2019 eingeführt, schreibt die Kommission. Neu sollen sie verpflichtet werden, den E-Umzug anzubieten. Dafür sei die Änderung des Gesetzes nötig.

Die SAK unterstütze dieses Vorhaben, stelle sich aber gegen eine Drittmeldepflicht. Diese richtet sich an die Vermieterinnen und Vermieter, welche einen Mieterwechsel der Gemeinde melden müssten. Für die SAK stellt dies eine zusätzliche Belastung für die Vermieterinnen und Vermieter dar.

Die Gemeinden sollen zwei Jahre Zeit haben, um den E-Umzug einzuführen. Die Gesetzesänderungen sollen per 1. Februar 2024 in Kraft treten. Damit fällt der Kanton einen weiteren digitalen Entscheid. Ab sofort können Berner Steuerpflichtige auch den neuen Dienst "BE-ePost" nutzen. Damit lässt sich die bevorstehende Rechnung für die erste Steuerrate in einen digitalen Briefkasten senden.