Besonders gefragte Developer Skills

Know-how in den Programmiersprachen Java, Python und SQL bleibt bei den Arbeitgebern beliebt. Dahinter folgen C++ sowie Javascript. Die Nachfrage nach anderen Sprachen, wie Go und Typscript wachse zwar, bleibe aber weit hinter den Topplatzierten, schreibt Hackerrank im aktuellen Developer Skills Report.

Der Report basiert auf Daten, die Hackerrank auf der eigenen Job- und Skills-Plattform gesammelt und ausgewertet hat. Dazu gehören etwa die Anzahl Kompetenz-Bewertungen, die über die Plattform durchgeführt wurden.

Obwohl Java nach wie vor die meistgesuchte Programmiersprache ist, wachse die Nachfrage langsamer als der Markt. Das Gleiche gelte für C+ und Javascript, heisst es im Report. Im Gegensatz dazu wachse die Nachfrage nach Python und SQL überdurchschnittlich. Allerdings geht der Report nicht davon aus, dass es nächstes Jahr zu grösseren Veränderungen kommen wird, was die Nachfrage von Arbeitgebern anbelangt.

Trotz Entlassungen bei grossen IT-Firmen wie Twitter und Amazon, bleibe der Jobmarkt in Nordamerika robust, erklärt der Personalvermittler Robert Half. Die Nachfrage nach qualifizierten IT-Fachkräften sei nach wie vor gross, daran werde sich so schnell auch nichts ändern. Die Arbeitslosenquote im Informatikbereich in der Schweiz bleibt tief . Das Problem, ausreichend Leute zu finden, hält auch in hierzulande an und ist gemäss Swico ein Wachstumshemmer

Daten-Wissenschaften, Machine Learning und Security

Über die einzelnen Programmiersprachen hinaus werden laut dem Report Skills in Data Sciences und verwandten Themen wie Daten-Visualisierung immer gefragter. Das Gleiche gelte für Machine Learning.