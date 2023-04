Bezahlen und begrenzen: Das tun Swisscom und Co. für das Klima

Jedes Jahr lassen sich Firmen Noten für ihre Klimabilanz ausstellen. Schon länger vorne mit dabei: Swisscom. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Schweizer ICT-Konzern von einer internationalen Jury des Magazins 'World Finance' als global nachhaltigste Telekomfirma ausgezeichnet. Nicht nur habe Swisscom die CO 2 -Emissionen seit 1990 um 80% gesenkt und auf erneuerbaren Strom umgestellt, auch die Angestellten seien klimaschonend unterwegs, begründet dies Swisscom in einer Werbemitteilung.

Die Positionierung ist kein Zufall. Der Bund hat als Swisscom-Hauptaktionär klare Vorgaben definiert. In den strategischen Zielen des Bundesrats bis 2025 heisst es etwa, dass die Unternehmensführung nachhaltigen und ethischen Grundsätzen folgen solle, wobei den Treibhausgasemissionen eine besondere Bedeutung zukomme.

2 zurückholen, als sie verbrauche. "Das entlastet das ganze Land", heisst es dort. Das soll dank innovativen ICT-Diensten bei Kunden und im Haus erfolgen. Damit unter dem Strich aber ein Minus stehen kann, muss Swisscom hohe Kompensationsleistungen bezahlen – der Konzern braucht schliesslich rund 529'000 Megawattstunden Strom pro Jahr, vor allem Elektrizität für den Netzbetrieb, wie dem hauseigenen Eine Passage in der Mitteilung zur guten Platzierung im Nachhaltigkeits­ranking lässt aufhorchen: Swisscom wolle 1 Million Tonnen mehr COzurückholen, als sie verbrauche. "Das entlastet das ganze Land", heisst es dort. Das soll dank innovativen ICT-Diensten bei Kunden und im Haus erfolgen. Damit unter dem Strich aber ein Minus stehen kann, muss Swisscom hohe Kompensationsleistungen bezahlen – der Konzern braucht schliesslich rund 529'000 Megawattstunden Strom pro Jahr, vor allem Elektrizität für den Netzbetrieb, wie dem hauseigenen Klimabericht (PDF) zu entnehmen ist.

Die Kompensationsleistung wird in Zertifikaten gerechnet, die auf Klimaschutzprojekten beruhen. Swisscom bezahlt etwa die Aufforstung von Wäldern und bekommt dafür Zertifikate, die die Bilanz verbessern. Wir hätten schon letztes Jahr gerne erfahren , was der Blaue Riese dafür ausgeben muss. Während sich Swisscom bei den Emissionen aber offenherzig zeigte – schliesslich schrumpfen diese seit Jahren – blieb der Konzern bei den Kompensationszahlungen in harten Franken verschwiegen. Wieso eigentlich?

Der Handel mit den freiwilligen Zertifikaten

Eine Expedition durch das Dickicht der freiwilligen CO 2 -Zertifikate deutet es an. Die Zahlungen variieren je nach Projekt, Weltteil und Qualität der Zertifikate enorm. Und die Klimaschutz-Anbieter stehen zueinander im Wettbewerb, müssen also Kunden gewinnen, die bei ihnen Zertifikate kaufen. Das lässt sich auch über den Preis beeinflussen. Während man als Privatperson auf der Website von Myclimate bei einem Projekt in Uganda 29 Franken pro Tonne bezahlt, kommen die Firmenkunden mit ihren grösseren Volumina und spezifischer Auswahl günstiger weg.

Der Zertifikatshandel geriet immer wieder in die Kritik: Die Projekte seien intransparent, Firmen erhielten Grosshandelspreise und Kompensation würde andere Massnahmen behindern. Dies zeigten etwa Recherchen von 'Die Zeit' (Paywall) Anfang dieses Jahres. Auch die 'Financial Times' (Paywall) hat die Undurchsichtigkeit des Marktes kritisiert.

Die Emissionen sind zudem nicht einfach zu berechnen. Im internationalen Standard Greenhouse Gas Protocol (GHG) stehen zwei Bereiche im Zentrum. Jene Emissions-Quellen, die sich direkt unter Kontrolle eines Unternehmens befinden – etwa Gebäude und Autos – und jene, die auf den Bezug von Elektrizität oder Kälte und Wärme zurückgehen – etwa für Rechenzentren oder Server. Ein dritter Bereich umfasst schliesslich unter anderem Lieferketten und Mobilität der Mitarbeitenden.

Die Emissionen werden in drei Bereichen, sogenannten Scopes, erfasst. Grafik: Myclimate

In diesem dritten Bereich, der bei der Berichterstattung nach GHG-Norm freiwillig ist, geht die Swisscom mit gutem Beispiel voran. Auf Anfrage zu den Kompensationszahlungen schickt die Pressestelle nun auch eine halbwegs konkrete Zahl: Man bezahle einen "tiefen einstelligen Millionenbetrag" pro Jahr. 2022 erhielt Swisscom für das Geld knapp 195'000 Zertifikate nach internationalem Verified Carbon Standard (VCS) und dem Plan Vivo Standard. Man priorisiere aber die Reduktion von CO 2 , Kompensation sei nur für Emissionen vorgesehen, die man noch nicht verhindern könne, schreibt die Medienstelle.

Die Konkurrenz Salt und Sunrise

Im Ranking von 'World Finance' finden sich Salt und Sunrise nicht. Aber auch die beiden Konkurrenten schicken umfangreiche Antworten auf Fragen zu ihrer Nachhaltigkeitspolitik. Salt nennt neben diversen technischen und baulichen Massnahmen auch die Beschaffung von Strom aus erneuerbarer Energie. Man habe seit 2020 die Emissionen aus den Bereichen 1 und 2 um 36% reduzieren können, schreibt die Pressestelle, und man arbeite weiter, um 2025 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Sunrise liefert keine harten Zahlen. Man habe sich zu CO 2 -Reduktionszielen verpflichtet, was man auch für die Schweiz genauer definieren wolle, schreibt die Pressestelle und ergänzt: "Unser langfristiges Ziel ist es, den ökologischen Fussabdruck in allen Geschäftsbereichen, Wertschöpfungsketten und bei ihren Kundinnen und Kunden zu minimieren und auf ein Netto-Null Klimaziel hinzuarbeiten". Zudem ergreift der Konzern nach eigenen Angaben ebenfalls technische und bauliche Massnahmen und setzt zu 100% auf erneuerbare Energie. Zieljahr für die Klimaneutralität ist 2030.

Kompensationszahlungen nennt Sunrise keine. Salt evaluiert derzeit die Möglichkeiten. Man analysiere die Angebote, um dann eine gute Auswahl zu treffen, heisst es von der Pressestelle, die ergänzt: "Wir achten besonders auf Kriterien wie Überprüfbarkeit, Zusätzlichkeit und Preistransparenz". Das ist im unregulierten Bereich nicht immer einfach.

Das Aufforstungsprojekt in Uganda

Swisscom bezieht fast 90% ihrer Zertifikate von der Stiftung Myclimate. Die drei Projekte des Partners sind im Klimabericht aufgeführt: Solarstrom für Kenia, Biogas für Indien und Aufforstung in Uganda. Der Löwenanteil der Zertifikate, nämlich 127’000, stammen aus dem Uganda-Projekt. Jedes Jahr sollen dort in einem übernutzten und teilgerodeten Gebiet neue Bäumen von lokalen Kleinbauern gepflanzt werden.

Das Aufforstungsprojekt "Trees for Global Benefits" in Uganda läuft seit 2003. Foto: Plan Vivo

Wer das Projekt auf der Website anklickt und so ein internationales Portfolio wählt, bezahlt 29 Franken pro Tonne CO 2 . Das ergäbe für die Zertifikate von Swisscom rund 3,7 Millionen Franken – ein mittlerer und kein tiefer einstelliger Millionenbetrag, den Swisscom offenlegte, noch ohne die weiteren Projekte, aus denen der Telco Zertifikate bezieht. Woher stammt die Differenz? Zu konkreten Kunden will sich Myclimate nicht äussern.

Die Organisation betont hingegen, dass die Klimaprojekte als Ergänzung zur Emissionsreduktion gedacht seien. Und Myclimate hat auch das Wording geändert: statt von Klimaneutralität und Kompensation spricht man nun von Investitionen in Klimaschutzprojekte.

Von der Swisscom, die etwa mit "klimaneutralen Abos" wirbt, heisst es indes zum Wording: "Aktuell ist keine Anpassung geplant." Der Hauptfokus liege ohnehin auf der Reduktion von Emissionen, Kompensationen seien nur ein Zwischenschritt. Wie teuer dieser ist und wie die grosse Differenz zwischen Kosten für die Swisscom und den Kosten auf der Myclimate-Website zustande kommt, will der Telco nicht sagen. Die Pressestelle erklärt lediglich: "Swisscom hat Zertifikate für mehrere Jahre eingekauft, die einzelnen Zertifikate haben aber unterschiedliche Preise und ein höherer Preis heisst nicht höhere Qualität."