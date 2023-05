BFH erhält neue Professur für Künstliche Intelligenz

Die Berner Fachhochschule (BFH) erweitert ihr Unterrichtsangebot mit der neuen Professur "AI for the Public Sector". Damit sollen am Departement Wirtschaft der BFH Wissen und Fähigkeiten zu Künstlicher Intelligenz weiter ausgebaut und in die Verwaltungspraxis transferiert werden, teilt die Hochschule mit.

Die Professur wird per sofort mit Marcel Gygli besetzt. Er forscht an der Hochschule zukünftig zu Fragen rund um die Entwicklung und den Einsatz von KI im öffentlichen Sektor. Gygli ist derzeit Innovation Fellow bei der Schweizerischen Nationalbibliothek.

Er verfügt über einen PhD der Universität Fribourg. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FHNW, wo er sich insbesondere der angewandten Forschung im Bereich Industrie 4.0 sowie der Digitalisierung widmete. Als Innovation Fellow ist Gygli noch bis Ende Juli an der Nationalbibliothek tätig. In diesem Rahmen zeigte er Möglichkeiten von KI innerhalb der Institution auf und implementierte Prototypen.